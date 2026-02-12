De ce trebuie ca ceilalţi să facă o lovitură de stat

Oamenii din sistemul vechi (și o parte din cel actual), realizează ca au trei probleme imposibil de rezolvat:

1) moartea satului românesc (adică baza lor de putere și de control a populației – prin primari și popi). Satele sunt deja depopulate, și suntem pe ultima turnantă – majoritatea celor de la sate sunt pensionari, și biologic în maxim 10 ani se vor duce – deci nu va mai exista nimic acolo de controlat sau de făcut foarte curând. Este o realitate care îi îngrozește

2) nu pot controla economia și fluxurile de bani – pentru ca avem deficite enorme (deci depindem de finanțare EXTERNĂ de la UE), investițiile sunt din fonduri europene, exporturile (adică aportul în economie) e făcut aproape exclusiv de multinaționale din UE și băncile sunt finanțate sau deținute tot de bani din UE. Deci nu au control de fapt pe nimic, e o disperare cruntă.

3) urbanizarea accelerată și rețelele sociale înseamnă ca TOATE sistemele lor de control (televiziuni de casă, ziare plătite, primari, popi) nu mai pot influența mare lucru. Și lumea are nervi. Se vede în sondaje, au văzut cu ochii lor ce s-a întâmplat cu Dragnea. Declicul, groaza a fost când USRPLUS a luat peste 20% la europarlamentare – a fost momentul când și-au dat seama ca traiectoria e catastrofală pentru ei.

Asa ca au încercat USL. Sa controleze așa – permițând la toți să fure cât mai mult. Așa au menținut controlul.

Dar nu e suficient pentru ca lucrurile știu și ei nu mai pot continua așa – pentru ca dacă continua ei la final pierd puterea complet. Și atunci au creat cegeu haur și toate mișcările astea.

Și cu ajutorul rușilor au încercat să dea o lovitură de stat să rezolve rapid și complet problema la prezidențiale. Nu a mers, atunci.

Acum se încearcă o lovitură de stat mai soft – prin justiție și CCR care blochează tot, prin încercarea de a controla complet guvernul. Însă e doar un pas intermediar.

Pentru ei nu există altă soluție ca să existe pe termen lung decât lovitura de stat cu cegeu sau unul la fel, nu contează cine, e doar o hologramă. Întoarcerea la ceausism cumva, ca să își mențină puterea.

E însă iluzoriu – cele 3 teme de mai sus (moartea satului / urbanizarea, integrarea economică cu UE și circulația liberă a informației) nu pot fi întoarse din drum. Mai vin și AI și robotii. Însă sunt disperați – absolut disperați – și vor încerca orice.

Pentru ei – nu e o problemă dacă totul rămâne în ruine – trebuie cu orice preț să rămână la putere. Puterea peste o Siria în Europa, sau peste un oblast rusesc – e incomparabil mai bună decât să plece de la putere într-o țară care se modernizează accelerat. Chestiune de supraviețuire a lor colectivă și individuală.