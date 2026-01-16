Eminescu și generaţia TikTok

Astăzi este Ziua Culturii Naționale. Îl evocăm pe Mihai Eminescu, de multe ori prin citate frumoase, mai rar prin întrebările incomode pe care ni le-a lăsat.

Și, ca în fiecare an, îl vom cita frumos, îl vom posta festiv, îl vom transforma într-o imagine estetică, cu fundal albastru și font elegant. Îl vom iubi fără riscuri. Îl vom onora fără să ne tulbure.

Exact opusul a ceea ce a fost Eminescu.

Pentru că, dincolo de poetul canonizat, a existat un Eminescu care nu consola, nu împăca și nu căuta aplauze. Eminescu jurnalistul. Eminescu cel care scria articole incomode, directe, tăioase, publicate în ziarul Timpul, texte care atacau impostura, mediocritatea ridicată la rang de virtute, fuga de responsabilitate și minciuna colectivă. Texte care nu erau menite să fie iubite, ci să fie suportate.

Pornind de aici, întrebarea nu este dacă Eminescu ar fi „compatibil” cu generația TikTok.

Întrebarea este: ce ar face el cu o generație care vorbește mult despre emoții, dar se teme să le trăiască?

Emoțiile nu au dispărut. S-au mutat în afara omului.

Generația TikTok nu este lipsită de sensibilitate. Este, dimpotrivă, suprasaturată. Emoțiile apar des, dar nu rămân. Sunt rapid identificate, etichetate, apoi înlocuite de următorul stimul. Rareori mai există timp pentru a sta cu ele, pentru a le lăsa să coboare din minte în corp, să se transforme în sens.

Eminescu ar observa imediat această ruptură: oamenii nu mai sunt în emoțiile lor, ci în jurul lor. Le privesc, le analizează, le consumă. Vorbesc despre ce simt, dar nu mai locuiesc ceea ce simt. Emoția a devenit obiect de conținut, nu experiență vie.

Disconfortul a devenit ceva de evitat cu orice preț

Epoca noastră tratează disconfortul emoțional ca pe un defect personal. Tristețea trebuie corectată, neliniștea rezolvată, golul umplut. Ritmul rapid, distragerea continuă și optimismul forțat au devenit soluții standard.

Eminescu ar fi profund incomod aici. Pentru că el nu oferă scurtături. La el, dorul nu este ceva ce „trece”. Iubirea nu este o stare confortabilă. Singurătatea nu este pauză, ci confruntare cu sine. Emoțiile nu sunt probleme de reparat, ci adevăruri care cer a fi trăite.

Iar acest tip de adevăr este greu de suportat într-o cultură care fuge de tot ce nu e imediat digerabil.

„Luceafărul” și conflictul generației TikTok

„Luceafărul” nu este dor o poezie despre iubire, ci despre incompatibilitatea dintre profunzime și confort. Hyperion nu este respins pentru că e rece, ci pentru că nu poate fi adaptat fără a fi micșorat. I se cere să coboare, să fie „normal”, să fie pe înțelesul tuturor.

Vorbim, de fapt, despre drama profundă a multor tineri de azi: nevoia de apartenență în conflict cu nevoia de autenticitate. Diferența este că Hyperion rămâne în sine, chiar cu prețul singurătății. Generația TikTok, de multe ori, fuge de sine pentru a nu rămâne singură cu ceea ce simte.

De ce Eminescu este actual

Pentru că Eminescu nu a fost niciodată un autor comod. Nici pentru contemporanii lui. Nici pentru noi. El nu a scris ca să aline, ci ca să trezească. Nu a vorbit despre emoții ca despre stări frumoase, ci ca despre forțe care te pot construi sau rupe.

Dacă ar fi prezent astăzi, pe TikTok sau oriunde altundeva, ar deranja exact prin acest lucru: ar cere oprire, nu reacție. Prezență, nu distragere. Adevăr trăit, nu afișat.

Eminescu nu ne-ar judeca. Ar înțelege. Ar vedea oboseala din spatele vitezei, neliniștea din spatele zgomotului, singurătatea din spatele ecranelor mereu aprinse. Ar ști că fuga de emoții nu vine din superficialitate, ci din prea mult: prea multă presiune, prea multă așteptare, prea puțin timp pentru a fi cu sine.

Mesajul lui pentru generația TikTok nu ar fi aspru, ci simplu: este în regulă să simți și să te oprești. Este în regulă să nu ai răspunsuri rapide. Emoțiile nu sunt slăbiciuni și nici obstacole. Sunt semne că ești viu.

Într-o lume care ne învață să mergem mai repede, Eminescu ar invita la un lucru mult mai blând: să rămânem. Cu ceea ce simțim. Cu ceea ce doare. Cu ceea ce nu știm încă să numim. Pentru că sensul nu se găsește în fugă, ci în apropierea de sine.

Iar astăzi, de Ziua Culturii Naționale, gestul cu adevărat viu nu este să-l cităm pe Eminescu, ci să-l lăsăm să ne amintească ceva esențial: că a fi om nu înseamnă să fii mereu bine, ci prezent în propria sa viață.

Prof. Agafiței Daniela

Coach&Terapeut Tomatis / Maxwell DISC