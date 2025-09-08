Începe școala, marea fabrică de prostie ambalată frumos

Acolo unde copilul nu e crescut să gândească, ci să memoreze mecanic și să tacă atunci când ar trebui să întrebe. Locul unde curiozitatea moare sub manuale inutile și unde obediența e ridicată la rang de virtute.

Și voi, părinții, cu emoție vă trimiteți progeniturile la școală ca la paradă. Vă puneți în ei toate frustrările și eșecurile voastre, îi împovărați cu speranțele pe care nici voi nu le-ați atins. Îi cărați cu ghiozdane pline de maculatură, cumpărați cadouri învățătoarei de parcă ar fi vreo zeiță locală, îi trimiteți la meditații încă din clasa întâi „pentru că așa fac toți”. Vă mințiți singuri că le construiți un viitor. În realitate, tot ce clădiți este resentiment: când vor fi mari, copiii voștri nu vă vor ridica statui, ci vă vor reproșa că i-ați băgat de bunăvoie în cușca dresajului colectiv.