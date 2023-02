OCCIDENTUL NE-A DAT CEA MAI MARE LEAPŞĂ

Puţini dintre voi au fost mai anticomunişti decât mine. Puţini şi-au dorit mai mult Occidentul. Am mai spus-o, de la 6 ani ascultam posturile occidentale. Bunicul meu, fost legionar, aştepta americanii. Era prin 1970. Cumpărase un aparat de radio Gloria – era the best – să asculte Europa Liberă, Vocea Americii, BBC, Deutsche Welle, Radio Monte Carlo… Dar nu ştia să-l manevreze.

Îi adoram pe Noel Bernard, Emil Georgescu, Monica Lovinescu, Nestor Rateş, Mircea Crişan etc. În plus, ascultam Top Twenty sau Top Ten cu Andrei Voiculescu, DJ… Ce vremuri…! Mă simţeam occidental. Bunicul era abonat la ziar, dar citea greu. S-a abonat să-i citesc eu ziarul. Pagina a 4-a, aia cu ştiri externe. Altceva n-aveai ce citi. Voia să ştie ce se mai întâmplă pe glob. Ce mai e prin Orientul Mijlociu.

Aşa că, de la ora 17.00, după ce îmi făcusem temele şi o partidă de fotbal cu băieţii, treceam la aparat. Ştiam programele, frecvenţele. Trebuia să stau acolo că apăreau bruiaje, trebuia să manevrez fin butoanele. Astfel am îndrăgit politica. Am înţeles eu că trăim într-un Gulag, pe când Occidentul era Raiul pe pământ. Şi aşa era la vremea aia. Pentru mine, undele scurte erau evadarea din Gulag.

Pe 16 dec. 1989, eram în căminele din Regie. Când au început la Timişoara protestele, le-am spus multora, ştiind eu de la Europa Liberă ce se întâmplase în celelalte ţări din Gulag, gata!, Ceauşescu pică! Râdeau. Am ieşit în 21, am fost la Baricadă. Apoi la TVR. Am fost la CC când a decolat Ceauşescu…

Acum privesc în urmă la ce leapşă ne-a tras Occidentul. Privesc la comunismul de rit nou, neomarxismul, pe care-l aduce el peste noi. Ce naivi am fost. Toată economia a fost făcută praf, ce-a mai rămas bun a fost „privatizat” de către Occident. Şi toate ţările fost comuniste au devenit pieţe de desfacere. Hoooo…, poate spune cineva. Poţi compara nivelul de trai de acum faţă de cel din 90?

Hooooo…! Stai puţin! Comparaţia este inadecvată. China comunistă de azi are acelaşi nivel economic ca şi cel din 90? Progresul e global. Are cauze tehnologico-ştiinţifice. Eu nu contest progresul economic, dar întreb: dacă Occidentul ar fi fost corect, moral, ar fi AJUTAT tranziţia de la economia etatistă a ţărilor comuniste la o economie de piaţă reală, dezinteresat, integrând economiile respective, fără să le distrugă infrastructurile, să ,,privatizeze” ce au avut mai bun, pe nimic, doar ajutând la modernizarea lor, unde eram astăzi?

Or ce constatăm? Că Occidentul democrat, moral, s-a folosit de căderea Cortinei de Fier pentru a transforma ţările est-europene în pieţe de desfacere şi mână de lucru ieftină. Plus acapararea resurselor naturale şi a serviciilor de bază. Adică, vă scăpăm de economia de stat şi vă aducem economia corporaţiilor noastre.

Dacă UE ar fi fost o structură bine intenţionată, care ar fi urmărit cu adevărat ajutorarea ţărilor ex-comuniste să se ridice, prin consultanţă, de exemplu, să-şi valorifice resursele proprii, unde eram astăzi? Şi unde era UE? Sufla China în faţa ei? Or aşa, la ce am asistat? La o jefuire a resurselor naturale şi umane – creierele şi mâna de lucru ieftină şi calificată – a ţărilor din Est. Politica UE, de convergenţă, de reducere a decalajelor? Praf în ochii proştilor.

Reiau, nu poţi prosti popoarele est-europene – sau le poţi prosti, dacă sunt dobitoace – cu naraţiunea că uite unde eraţi şi uite unde aţi ajuns! Datorită nouă. Fiindcă am investit noi la voi! Ce mă? După ce aţi luat tot? De ce aţi investit? Ce salariu/oră daţi voi în Occident muncitorilor voştri la aceleaşi performanţe şi indici de calitate? De trei ori mai mari? Şi aţi făcut un bine? Cui? Vouă?

Păi băi, nenorociţilor, acum veniţi, prin ideologiile voastre, şi ne aduceţi pe noi la un nivel de democraţie mult mai jos decât eram? Cenzuraţi opinii, aţi pus monopol prin media pe informaţii, propagaţi ideologii de care noi am crezut că am scăpat? Ne băgaţi pe gât să acceptăm toate demenţele voastre? Care e diferenţa faţă de Gulag? Niciuna. Ne-aţi adus într-o cocină în care Soros, Schwab, Gates, Faucci, Rotschild şi alţi de-me-ţi vor să modeleze ei lumea cum vor?

Unde mai este ONU? Unde mai sunt agenţiile sale specializate? Unde mai este UE? Ce mai este ea în afara Ursulei, pupilul Davos? Parlamentul European e o caricatură. N-are niciun cuvânt de spus. Nici măcar Consiliul European, care reuneşte şefii de stat şi de guverne. Ce hotărăşte infractoarea aia e bătut în cuie. Iohannis pleacă vi-tă şi vine b-ou. Şi ca el alţii.

Deci, unde mai e Occidentul ăla democrat, visat, pe care-l imaginam când ascultam Europa Liberă? Unde mai e America aia democrată? Sunt spaţiul neomarxismului, multiculturalismului, ideologiilor de gen, BLM, Antifa şi al altor malformaţii ideologico-culturale? Nu vă e ruşine? Chiar credeţi că (sic) cultura, valorile iudeo-creştine şi-au spus ultimul cuvânt? Le-aţi anulat voi, antihriştilor? Înseamnă că aţi anulat Occidentul. Ceea ce nu cred.

N-au murit degeaba zecile de milioane de anti-comunişti ca să aduceţi voi neocomunismul peste noi. Dacă-l vreţi la voi, îl vor Schwab, Soros, luaţi-l! Ţineţi-l acolo! Criminalilor! Aţi ţinut-o din războaie în războaie, în numele democraţiei. Aţi maculat frumoasa idee de OCCIDENT. Noi am aderat la OCCIDENT exact când l-aţi distrus voi! V-aţi distrus FUNDAMENTELE. Şi luptăm noi acum pentru ele. Ironia istoriei.

Aşa că, terminaţi cu asta, că dacă nu era UE noi eram în kkt. E valabil şi reversul, dacă nu eram noi, giganţii economici ai Estului, companiile UE erau pitici. Vezi OMV, o societate liliputană care a înghiţit un colos, precum PETROM şi a devenit un gigant REGIONAL. Idioţilor le spui asta?