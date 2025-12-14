Problema nu este dacă, ci când

Președintele exercită funcția de mediere între puterile statului și între stat și societate. Constituția nu spune când și-o exercită. Ceea ce pentru stradă pare o urgență, pentru președinte este o problemă din agendă programată pentru data de 22 decembrie.

Să analizăm evenimentele lunii decembrie din agenda poporului român: 20 ale lunii: ignatul pe vechi; sacrificiu ritualic, se taie p., începe banchetul cu șorici, urechi, cozi pârlite, pomana p., cârnați, tobă, șunci, mușchiuleți, jumări, slană cu muștar.

22 ale lunii zi de harți, stomac plin, untură scursă pe străzi, miros de pârleală, sarmale, vin fiert, scorțișoară, colindători, ursul, capra, malanca. Discuțiile din agenda președintelui alunecă pe lipide, fără concluzii.

Urmează 24 ale lunii Ajunul Crăciunului, chef scăzut probleme politice; 25 și 26 Crăciunul, chef în comă; 27 ale lunii, Sf. Ștefan, la mulți ani, Fane!, și dă-i și luptă Fănele; chef politică în comă prelungită

până pe 31 ale lunii, Ajunul Anului Nou, La mulți ani, dragi români, fie ca Domnul să binecuvânteze ziua de Sf Vasile, La mulți ani, Sile, Silica!, sorcova vesela, plugușorul, și dă-i și luptă de 1 ale lunii viitoare, până pe 7 de Sf. Ion, La mulți ani!, Neluțule, Nela, mânca-v-ș pipoțelele.

Statul este un giroscop perfect, adică un dispozitiv cuantic în care se rotește discul forțelor întrunite, pentru a menține stabilitatea și orientarea statului în timp și spațiu.

–––