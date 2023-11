Proiectul noii legi a pensiilor, aprobat cu scandal în Guvern și cu observații serioase ale Ministrului de finanțe privind posibilitatea finanțării sale, a trecut și de analiza coaliției de guvernare. A fost trimis Parlamentului pentru a fi aprobat, în procedură de urgență, având în vedere îndeplinirea unor cerințe ale forurilor europene care condiționează eliberarea unor fonduri de reforma pensiilor. Proiectul ne este prezentat ca o noutate legislativă menită să înlăture inechitățile introduse de vechile acte normative din domeniu. Evident niciun cuvânt despre cea mai mare inechitate din sistem, pensiile speciale, dar ăsta e un alt subiect.

Din păcate memoria colectivă este scurtă și mulți au uitat că exact în urmă cu patru ani, adică cu un an înainte de alegeri, Parlamentul de atunci a adoptat Legea 127/2019, privind sistemul public de pensii. Și tot ca acum legea urma să intre în vigoare la 1 septembrie anul următor 2020 (douăzeci, douăzeci-cum ar zice minunea blondă de la Videle). Numai că nici până azi legea nu a fost aplicată, termenul de intrare în vigoare fiind prorogat an de an până când va fi abrogată de noua lege. Asemănarea merge și mai departe, cele două legi fiind aproape identice, cu câteva deosebiri care o fac pe cea nouă mai puțin echitabilă; -1)Principiul disponibilității prin care puteai opta între pensie și alte forme de asigurări sociale este înlocuit cu principiul stabilității prin care cei cu vechime în muncă peste 25 de ani primesc puncte suplimentare. Atâta timp cât aceste puncte sunt în afara principiului contributivității este clar că este o inechitate chiar dacă poate părea tentantă unora.

-2)Pentru perioada lucrată în grupele 2 de muncă, respectiv grupa 1, se acorda un spor de punctaj de 25%, respectiv de 50%. Prin noua lege se acordă un spor unic de 0,25 puncte pe lună, respectiv 0,5 puncte pe lună, indiferent de nivelul câștigului și respectiv al contribuției aduse. Adică un fel de nivelare cu desconsiderarea principiului contributivității.

-2) Mai multe venituri, care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale nu se regăsesc în cărțile de muncă. De exemplu sporurile de ore suplimentare, sporurile de acord, prime etc. În ambele legi, pentru a fi luate în considerare trebuie prezentate adeverințe eliberate de deținătorii arhivelor fostelor întreprinderi conform statelor de plată. Numai că, în foarte multe cazuri aceste arhive sunt incomplete sau chiar au dispărut sau au fost distruse. În vechea lege, în astfel de cazuri, se prevedea o creștere a punctajului cu 10%. Noua lege a eliminat această posibilitate de parcă inexistența documentelor ar fi imputabilă cetățeanului.

Toate cele prezentate mă îndrituiesc să spun că de fapt noua lege a pensiilor, deși ne este prezentată ca un răspuns la o cerință europeană și un act de echitate pentru cetățeni, nu-i decât o momeală electorală, aplicată cu succes în urmă cu patru ani, un copy-paste a celei din 2019, dar mai inechitabilă, cu tușe populiste mai accentuate. Si bineînțeles care nu va fi aplicată, ca și cealaltă, pentru ca asemănarea să fie mai mare iar peste patru ani o vor abroga prezentându-ne, cu surle și trâmbițe o nouă lege de prostit lumea.

Cred că nu este lipsit de interes să menționăm cine semnează Legea 127/2019:

-MARCEL CIOLACU, președintele Camerei Deputaților

-CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU, președintele Senatului.