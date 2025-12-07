http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1041 - 07.12.2025

Un an de la anularea alegerilor

Nu frica a mobilizat electoratul României oneste pe 18 mai 2025. Motorul principal al mobilizării la urne, după episodul anulării alegerilor, a fost prudența.
Riscul de a pierde capitalul acumulat în 35 de ani de libertate economică l-a motivat pe cetățean să iasă din casă și să voteze România onestă.
Alternativa ei, “Planul curățeniei generale”, ar fi anulat rând pe rând, ratingul de țară, investițiile străine, libertățile individuale, libertatea de expresie.
România onestă este datoare să justifice de ce au fost anulate alegerile din 2024.
Însăilările puerile și stupide livrate până acum nu fac decât să adâncească falia dintre clasa politică și electorat.
“Planul curățeniei generale” tocmai a fost reactualizat și updatat în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei.
Cornel Ivanciuc 7 - decembrie - 2025

