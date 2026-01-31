Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a găzduit lansarea ghidului de dezvoltare personală „EU ALEG” pentru elevii din învăţământul preuniversitar

Galați, România – 29 ianuarie 2026

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a fost ieri, 28 ianuarie 2026, gazda oficială a evenimentului de lansare a Ghidului de dezvoltare personală „EU ALEG” – o resursă educațională inovatoare dedicată elevilor din învățământul gimnazial și liceal. Evenimentul a fost organizat de Asociația Maxwell România, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Galați, și se înscrie în cadrul unui demers educațional cu vizibilitate națională.

Context și obiective

Proiectul educațional EU ALEG este inovator pentru învățămantul preuniversitar din România și propune o abordare progresivă și unitară a dezvoltării personale a elevilor, având în vedere importanța competențelor socio-emoționale, a capacității de reflecție asupra alegerilor și responsabilității personale. Ghidul este structurat în patru module, fiecare cu patru lecții, și acoperă teme precum: stima de sine, responsabilitatea, curajul, inițiativa, relațiile interpersonale și iertarea – competențe fundamentale în procesul de formare a tinerilor.

Această inițiativă se înscrie într-un trend educațional tot mai pronunțat în România de integrare a dezvoltării personale în spațiul curricular largit, ca răspuns la nevoile reale ale elevilor în pregătirea pentru provocările vieții cotidiene. În edițiile precedente ale proiectului, ghidurile „EU ALEG” și „Construiește-ți Viitorul” au fost deja implementate în cinci județe și în București, cu sprijinul a peste 780 de cadre didactice și 24.000 de elevi, prin lecții adaptate ciclurilor gimnazial și liceal.

Rol educațional și impact preconizat

Adresat elevilor din clasele III–XII, ghidul contribuie la:

consolidarea competențelor de viață și de decizie conștientă;

dezvoltarea abilității de auto-evaluare și auto-ghidare;

facilitarea dialogului între elevi, profesori și comunitate educațională.

Prin designul său pedagogic, EU ALEG se poziționează ca o resursă complementară instrumentelor didactice tradiționale, fără a înlocui curricula formală, dar construind punți între educația formală și competențele transversale necesare în secolul XXI.

„Evenimentul reflectă angajamentul comun al mediului academic, al inspectoratelor școlare și al organizațiilor civice de a susține educația de calitate pentru tineri. Ghidul EU ALEG nu oferă soluții prestabilite, ci instrumente care îi ajută pe elevi să înțeleagă răspunderea deciziilor proprii și impactul acestora în viața personală și comunitară,” a declarat un reprezentant al Universității gazdă.

Reprezentanții Asociației Maxwell România (Florin Băcioiu – manager Asociația Maxell Romania, Florin Talpeș – coordonator voluntar al asociației pe zona Galați-Brăila, Felicia Cordoneanu – cadru didactic universitar si membru voluntar) au subliniat angajamentul continuu al organizației de a extinde resursele educaționale către cât mai multe școli din întreaga țară, cu scopul de a transforma aceste ghiduri în instrumente de referință pentru orele de dirigenție și educație pentru viață. Proiectul este gândit astfel încât implementarea să fie monitorizată, iar rezultatele să fie analizate pentru a servi evoluției educației socio-emoționale în România.