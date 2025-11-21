ROMÂNIA FĂRĂ VIOLENŢĂ

Comunitatea gălățeană, susținută de specialiști din domeniul social, juridic, educational și psihologic, organizează în data de 21 noiembrie 2025, sub deviza ”Să fim împreună, vocea care rupe tăcerea!”, evenimentul ”România fără violență”, dedicat conștientizării și prevenirii violenței domestice.

Pe agenda evenimentului se regăsesc intervenții specializate, momente simbolice dedicate conștientizării fenomenului violenței domestice, precum și prezentarea unor materiale informative actualizate privind formele mai puțin vizibile ale abuzului și mecanismele de sprijin disponibile la nivel local și național.

Evenimentul va debuta la orele 16.00, la Sala Auditorium a Complexului Muzeal De Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, Str. Regiment 11 Siret nr. 6A.

Prin prezența dumneavoastră, contribuiți la diseminarea unor informații esențiale pentru protejarea persoanelor vulnerabile și susțineți demersurile instituționale de construire a unei Românii în care siguranța și demnitatea fiecărei femei sunt prioritare.