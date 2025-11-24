Băi, alde puţă de arici din primărie, atenţie aici!

Nota: titlul aparține redacției.

Doua strazi din fostul centru al orasuli Galati, mai pastreaza aproape neschimbat, aspectul pe care il aveau in prima jumatate a secolului XX. Timpul si mai ales trecatorii prin aceasta alternativa astronomica universala, spatiul si timpul, au ciupit discret si temator, mici crampee din ceea ce au asezat inaintasii in truda nebuna de a sfida destinul. Si totusi n-au reusit sa stearga ceea ce muritorul de rand, a asezat aici, cu dramul de talant pe care Dumnezeu il da fiecaruia din noi.

In anul 1832, prin introducerea Regulamentului Organic, rusii incearca sa impuna in Tarile Romane, un inceput de modernizare. Nu i-a apucat subit grija de noi, dar interesul de a ne pregati sa le fim dar, le mangaia dorinta.

Si cum todeauna noi am reverberat tarziu la schimbari, dupa aproape 20 ani ne-am hotarat sa punem in aplicare prevederea de a da numiri strazilor targurilor, de a le alinia si a numerota proprietatile de pe fiecare strada. Porunca ajunge si la Eforia Galati, care in data de 06 martie 1850, ,,potrivit poruncii cinstitului departament cu nr.698, trimite distinsului departament „lista de numirea tuturor ulitilor si a huiditilor din orasul Galati, indicandu-se si numarul tablelor necesare pentru inscrierea numelui fiecareia. La nr. curent 17 figureaza in lista numele ,,Vaduvoiu.”

Operatiunea inceputa in 1850, de numirea strazilor, de numerotarea proprietatilor si mai ales de asezarea tablelor si tablitelor indicatoare nu s-a terminat niciodata. Ea lancezeste si in zilele noastre. In actiunea pompieristica din 1864 cand se trece de la denumirea ulita la cea de strada apar in listele intocmite si strazile Vaduvoiul cu necesitatea a 4 table mari pentru indicarea strazii si 5 mici pentru indicare aproprietatilor; 2-6 pe partea dreapta si 1-3 pe partea stanga si strada Municipala ce necesita 8 table mari si 16 tablite mici; numere de la 2-14, pe partea dreapta si de la 1 la 17 pe oartea stanga.

In situatia intocmita in 1870, se inregistreaza si dimensiunile strazilor; Vaduvelor cu lungimea de 198 metri si latimea de 7,5 metri si Municipala cu 314 metri lungime si 9,5 m latime.

Inventarierea si numirea tuturor strazilor din targul Galatiului se incheie abea in 1884, cand se aproba in Consiliul Comunal ,,Tabloul numirei stradelor aprobat in sedinta de la 14 Decembrie 1884.”

In acest tablou, in categoria strazilor care raman cu aceeasi denumire, este inscrisa strada Municipala care avea 15 proprietati pe partea dreapta si 17 pe partea stanga si se derula din Mavromol pana in strada Labirint. In categoria strazilor care au capatat atunci o denumire, este inscrisa strada Labirint care pana la acea data purta numele neoficial ,,Vaduvul sau Vaduvoiul” si era amplasata in ,,dosul Primariei.”Se derula intre strada Fraternitatii si strada Cuza Voda avand 3 proprietati pe partea dreapta si 7 pe partea stanga.

In anul 1906, cele doua strazi erau si luminate; Labirint cu sase ,,fanare,” trei cu lumina permanenta si trei cu lumina variabila iar strada Municipala 11 ,,fanare,”sase cu lumina permanenta si cinci cu lumina variabila.

In anul 1935, numit intr-o comisie menita sa ,,adapteze” numele strazilor, la noile conditii, lasa urmatoarele note despre cele doua strazi;

– Strada Labirintului ,,Denumire data probabil din cauza multor strazi ce se incruciseaza si greu de orientat, mai aales pentru un strainde localitate, intocmai ca in edificiul construit in Creta de catre Dedal, compus dintr-un numar mare de galerii, din care cu greu puteai iesi.” Numele nu corespunde cu realitatea si in consecinta propune comisiei schimbarea denumirii, dar fara nici un rezultat.

Pe aceasta strada se afla inca din 1959, cladirea Primariei, inventariata insa in str. Fraternitatii. Cladirea ridicata dupa planul arhitectului Rizer, a fost refacuta si ridicata cu un etaj in anul 1925, dupa planul inginerului Popovici sub primariatul armeanului Stefan H. Stefan. In 1941, la recensamantul facut inainte de intrarea Romaniei in razboi, strada Labirint avea o lungime de 196 metri si o latime de 10 metri. Era pavata cu pavele normale, ca si astazi, cu o suprafata a pavajului de 1176 m.p. si trotuarul pavat cu dale pe o suprafata de 784 m.p. Se derula intre strazile Fraternitatii si Cuza Voda avand inventariate sapte proprietati cu opt familiisi 32 persoane. Numere 2-6 pe partea dreapta si 1-7 pe partea stanga.

Cealalta strada ,,istorica,” ramasa destul de consistenta fata de trecut, strada Municipala si-a schimbat denumirea in 1913 devenind Jacques Lahovary. Despre ea, acelasi institutor I.Pralea nota in 1935;

– ,, In vremea veche aceasta strada se numea Ulita Tiganus, de la numele unui proprietar poreclit de popor cu acest nume el numinduse Teodor Atanasiu si era proprietarul unui han situat pe locul unde adtazi se afla hotelul Metropol. S-a numit apoi Municipala pentru ca localul comunei era pe locul unde astazi este Palatul Postei si Teatrul Francais (Apollo). Tot aici se afla si Parcalabia, cand s-au facut in 1857 alegeri pentru Divanul Adhoc.”In acest caz Comisia propune ca strada sa ramana cu numele Iacob Lahovary.

La recensamantul din 1941, strada General Lahovary se derula intre Mavromol si Labirint, cu o lugime de re 328 metri si o latime de 11 metri. Pavata cu pavele normale pe o suprafata de 2336 m.p. iar trotuarul de 1148 m.p. cu asfalt. Erau 1nventariate aici 19 proprietati cu 28 familii si 98 persoane. Numere de la 2 la 16 pe partea dreapta si de la i la 15 pe partea stanga.

Evnimentele din anii 1944, 1945, bombardamentele si minarea centrului, au afectat serios si zona in care o mare parte din cele doua strazi se derulau. Din ce a ramas si cum a ramas se poate gandi o zona cu adevarat istorica, fiind legata atat de inceputurile targaului cat si de perioada infloritoare a primei parti a secolului XX. Dupa umila-mi parere, ca simplu iubitor de frumos, e singurul loc in care se mai poate pastra ceva origial din istoria acestui oras. Zonele inscrise in Lista Monumentelor Istorice din strazile Eroilor, Balcescu, Domneasca sunt partial compromise. Strazile Labirint, Lahovary si zona din imediata lor apropiere cu Sfantul Nicolae, Logofat Tautu si Alexandru Ioan Cuza, mai pastreaza inca elemente consistente din spatiul si timpul istoriei pretioase a targului. Pacat ca din atatea vise, vandute la taraba politicii, in cele mai multe locuri s-au ales praful si caramizile.

LABIRINT. LAHOVARY.