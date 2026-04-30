Cam cum funcţionează Rusia. Scurtă lecţie de istorie

Imediat ce a murit Lenin, s-a dovedit că numărul doi din partid, tovarășul Troțki, era un trădător. Kamenev, Zinoviev, Buharin și Stalin l-au răsturnat pe Troțki și l-au exilat din URSS.

Dar, câțiva ani mai târziu, s-a dovedit că și Kamenev, Zinoviev și Buharin erau dușmani și sabotori. Atunci viteazul tovarăș Genrikh Iagoda i-a împușcat.

Puțin mai târziu, Iagoda, ca agent al dușmanului, a fost împușcat de Ejov.

Dar, câțiva ani după aceea, s-a dovedit că nici Ejov nu era tovarăș, ci doar un trădător obișnuit și agent al dușmanului. Iar Beria a ordonat ca Ejov să fie împușcat.

După moartea lui Stalin, toată lumea și-a dat seama că și Beria era trădător. Atunci Jukov l-a răsturnat și l-a împușcat pe Beria.

Dar, curând, Hrușciov a aflat că Jukov era un dușman și un conspirator. Și l-a exilat pe Jukov în Urali.

Iar puțin mai târziu, a ieșit la iveală că Stalin însuși fusese un dușman, un sabotor și un trădător. Și, odată cu el, cea mai mare parte a Politbiroului. Atunci membrii cinstiți ai partidului, conduși de Hrușciov, l-au scos pe Stalin din mausoleu și au desființat Politbiroul, împreună cu Șepilov, care li se alăturase.

Au mai trecut câțiva ani și s-a dovedit că Hrușciov fusese un voluntarist, un nemernic, un aventurier și un dușman. Atunci Brejnev l-a trimis pe Hrușciov la pensie.

Curând, Brejnev a murit și s-a dovedit că fusese un ramolit, un sabotor și cauza stagnării.

Apoi au mai fost încă doi ramoliți, pe care nimeni nici măcar n-a apucat să-i țină minte, pentru că au căzut morți ca muștele.

Dar apoi a venit la putere un Gorbaciov tânăr și energic. Și s-a dovedit că întregul partid fusese un partid de sabotori și dușmani, dar că el avea să repare totul acum…

Și atunci URSS s-a prăbușit. Iar Gorbaciov s-a dovedit a fi un dușman și un trădător.

A venit Eltin, dar s-a dovedit ca era de fapt un bețiv și un cretin. Așa ca a apărut Putin.