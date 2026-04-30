Ce vrea PSD de la noi?

Să-l dea jos pe Ilie Bolojan și USR pentru a se întoarce en fanfare la guvernare, împreună cu aripa ilfoveană a PNL. Să oprească procesul de vânzare accelerată a companiilor de stat. Pentru cele care sunt deja în insolvență sau în pragul insolvenței, să le amnistieze datoriile și să le aprindă la căpătâi un sfeșnic cu trei lumânări roșii, în formă de boboci de trandafir, așa de pamplezir sau de Mândru că sunt român.

În cazul companiilor muribunde, care trăiesc din ajutoare de stat, să numească un administrator special din clientela de partid a noului USL, care s-o lălăie, ca în cazul CFR Marfă, Tarom, Elcen, Radet, STB sau Metrorex, până ce statul va găsi prilejul să le șteargă datoriile și să le pună pe picioare, ca să mănânce și gura membrilor noilor consilii de administrație, aleși din grădina de speranțe a liberalilor socialiști și a social-democraților.

Totul este ca PSD și PNL să oprească vânzarea companiilor cu care i-a amenințat Bolojan. Insolvența cu administratori speciali este mama USL-ului. Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Mininvest” S.A. Deva, a avut perioade lungi de comă, petrecute pe patul de suferință al insolvenței, dar în mod miraculos, și-a revenit de fiecare dată și acum este printre noi, veselă, proaspătă, cu ugerul plin de lapte, mândră că este româncă.

La fel trebuie să se întâmple și la Complexul Energetic Hunedoara, CFR Marfă, Petrotrans, CFR IRLU, Societatea de Administrare Active Feroviare, Tarom, Metrorex, CFR Călători, Unifarm SA – cu datorii de peste 1,3 miliarde lei. Noul USL este pe țeavă și situația din PNL rămâne tulbure, dar grupul de la Ilfov este la blocstart. Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Alexandru Popa, Ciprian Dobre și Nicoleta Pauliuc cer răspicat pace socială cu credincioșii parteneri social-democrați, acum când Bolojan și USR-ul pot deveni istorie.