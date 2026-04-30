Beciul Popii: O Fetească Albă renăscută din istoria zbuciumată a Basarabiei

Beciul Popii, un simbol al recunoștinței pentru jertfa preotului martir Feodor Sadovici și a tuturor slujitorilor credinței persecutați, vă invită să descoperiți o poveste de o noblețe rară. Vă prezint o Fetească Albă ce izvorăște din inima legendară a Codrilor, o zonă de o frumusețe copleșitoare, recent recunoscută pentru darurile sale pedologice de excepție (IGP).

Situată la o altitudine de neatins pentru alte vii (290-360 m), aceasta este cea mai înaltă podgorie din întreaga Basarabie. Este un loc unde cerul atinge pământul, oferind un microclimat privilegiat, comparabil cu cele mai selecte podgorii europene, unde soarele și răcoarea înălțimilor plămădesc vinuri de o finețe absolută.

Terroir-ul de pe „Dealul Pietrăriei” poartă în el urmele unei istorii milenare, salvată din uitare de măiestria oenologului Arcadie Foșnea. Întors la rădăcini, acesta a reînviat viile străvechi, pe care politica industrialistă a epocii sovietice a încercat să le șteargă de pe harta calității. Acolo unde tractoarele nu puteau urca, a rămas însă spiritul viu al Basarabiei, pe coastele înalte unde se nasc doar vinurile de viță nobilă.

Geografia locului vibrează de o spiritualitate profundă. Privind de pe Dealul Pietrăriei spre „Dealul Mănăstirii” sau spre istorica „Vie la Monaku” (atestată la 1522), simțim legătura neîntreruptă cu Sfântul Munte și cu tradiția monahală a vinului de export. Suntem în cea mai veche și mai distinsă zonă viticolă a Basarabiei, un loc al rezistenței prin frumos și credință.

Fiecare sticlă de Fetească Albă Beciul Popii este un imn adus acestui pământ martir, dar glorios. Veți regăsi în ea parfumul diafan al florilor de tei și puritatea florilor de viță din Codri, culese cu evlavie și transformate în licoare de maestrul Foșnea. Este mai mult decât un vin; este gustul unei istorii care a refuzat să fie uitată.