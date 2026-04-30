E ora 22:35. Am închis oficial ziua la Ministerul Muncii. Și ce zi a fost …

Am mers apoi la inaugurarea Centrului de zi Belvedere, alături de primarul Sectorului 6, de echipa, DGASPC Sector 6 și partenerii implicați. Un loc în care deja se lucrează cu copiii și familiile lor, cu profesioniști dedicați. Un centru de prevenție, nu de intervenție tardivă — exact genul de model pe care vrem să-l multiplicăm. Am primit din partea copiilor un mic cadou și am avut ocazia să mă joc alături de ei pentru câteva clipe.