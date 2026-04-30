E ora 22:35. Am închis oficial ziua la Ministerul Muncii. Și ce zi a fost …

Dimineața am aprobat startul unor investiții importante în infrastructura de apă și canalizare. În județul Mureș, 1 miliard de lei: trei stații noi de apă (Sângeorgiu de Pădure, Reghin, Luduș), 410 km de rețea nouă și extinderea canalizării — un proiect de 1 miliard de lei, cu termen de finalizare 2028. Felicitări, președintelui CJ Péter Ferenc!
Tot dimineață, un pas concret și pentru județul Neamț: investiții de 900 de milioane de lei pentru 288 km de rețea de apă, modernizarea stației de epurare din Piatra Neamț și acces la servicii de calitate pentru zeci de mii de oameni. Investiții esențiale pentru sănătate și dezvoltare. Felicitări, președintelui CJ Daniel Vasilică Harpa!
Am mers apoi la inaugurarea Centrului de zi Belvedere, alături de primarul Sectorului 6 Paul Moldovan, de echipa Salvati Copiii Romania, DGASPC Sector 6 și partenerii implicați. Un loc în care deja se lucrează cu copiii și familiile lor, cu profesioniști dedicați. Un centru de prevenție, nu de intervenție tardivă — exact genul de model pe care vrem să-l multiplicăm. Am primit din partea copiilor un mic cadou și am avut ocazia să mă joc alături de ei pentru câteva clipe.
După-amiază, la Guvern, am avut consultări, în numele prim-ministrului Ilie Bolojan, cu reprezentanții sindicatelor care au protestat în Piața Victoriei. Am ascultat, am preluat temele care pot fi rezolvate imediat și am transmis un mesaj clar: în reforma salarizării unitare, niciun venit aflat în plată nu va scădea.
Am mers apoi la prezentarea raportului 𝗔𝗠𝗘𝗣𝗜𝗣, alături de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu, a cărei implicare a fost și este esențială în impulsionarea reformei companiilor de stat. Vorbim despre lucruri simple, dar decisive: transparență, management profesionist și performanță măsurabilă.
Am încheiat ziua la Ministerul Muncii, cu echipa extinsă, decizii operative, prima ședință de colegiu la nivelul Ministerului Muncii și apoi prima discuție formală cu Banca Mondială pe tema salarizării unitare.
Și așa s-a făcut noapte.
Sunt recunoscător pentru echipele cu care lucrez și pentru faptul că, în ciuda contextului politic dificil, reușim să împingem România în direcția bună.
Mâine o luăm de la capăt.
Seară bună tuturor.
30 - aprilie - 2026