http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1040 - 30.11.2025

Cum au plecat sovieticii din Galaţi. În limba franceză!

Ion Casu 29 - noiembrie - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

EcoTerra, biosfera

Adevărul că râdem noi de Mosteanu, dar el reprezintă exact ...

De prin dosare...

Noptea minții la biroul juridic al primăriei, în frunte cu ...

Operaţia reușită,

La un an de la turul 1 al alegerilor prezidențiale ...

Cum au plecat soviet

Ce este userismul, a

Problema cea mai gravă a lui Ionuț Moșteanu nu e ...