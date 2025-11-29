Cum au plecat sovieticii din Galaţi. În limba franceză!

29 - noiembrie - 2025
Cam aşa s-ar putea spune despre ce s-a întâmplat în ...
Campion(i) cu 17.445.812 lei, plus 6.392.421 de lei, sunt Eduard ...
Conform raportării făcute la finele lunii octombrie 2019 pe SPIT ...
Familia Mînjineanu a dat lovitura Conform datelor de pe site-ul Bursei ...
Lista “neactualizata” a masonilor din România – raport SRI Raportul SRI ...
Adevărul că râdem noi de Mosteanu, dar el reprezintă exact ...
Noptea minții la biroul juridic al primăriei, în frunte cu ...
La un an de la turul 1 al alegerilor prezidențiale ...
Problema cea mai gravă a lui Ionuț Moșteanu nu e ...