Ce înseamnă a te muta cu cortul

Nu cred că ministrul Radu Miruță a discriminat pe cineva când a afirmat că a rămas unde stătea înainte și nu se mai mută ca ţiganul cu cortul. În primul rând, nu mai avem țigani, ci romi. Apoi, nimeni nu se mai mută cu cortul, ci cu rulota.

Ultima dată am văzut corturi lângă Titu, în 1988. Pe vremea aceea romii se mai numeau oficial țigani. Erau niște corturi mari și negre, din lână aspră și rară de capră, țuguiate la vârf. Zăceau înțepenite într-o solemnă și misterioasă tăcere, în curțile unor case mari de cărămidă netencuită.

Migrația interioară a țiganilor a încetat definitiv după cel de al doilea război mondial. Corturile erau de fapt niște vestigii de care bătrânii comunităților nu se puteau despărți și în care locuiau pe răstimpul sezonului cald.

Am văzut același model de corturi la prima călătorie în Iran, în 1999, în mai multe regiuni ale țării. Aparțineau străvechilor triburi nomade Bakhtiari și Qashqai, care își mută primăvara devreme turmele între pășunile montane răcoroase – Yaylaq – și iarna spre ținuturile mai joase și mai calde – Qishlaq.

Această drumeție bianuală care se numește Kooch, prin munții Zagros, este totuna cu transhumanța noastră a românilor, italienilor, grecilor, francezilor sau spaniolilor. Ca indo-europeni, ne înrudim cu triburile din Iran ale Bakhtiarilor ca și cu ale țiganilor (Qashqaii sunt de neam turcic).

Ca indo-europeni, care am migrat cândva mii de kilometri până ne-am așezat definitiv, încă mai păstrăm transhumanța din această migrație. Practic, între noi și țigani, singura difrență majoră legată de corturile ancestrale este doar decalajul dintre cei care au migrat primii, adică noi, și cei care au venit după noi, adică țiganii sau romii.

Când Gelu Duminică spune legat de vorba a te muta ca țiganul cu cortul, că Miruță nici măcar n-a realizat cât de adânc este ea înrădăcinată, are perfectă dreptate. Trăim și unii și alții la umbra genetică a cortului. Totul este să nu ne certăm din nimic, ca la ușa cortului.

