Cum a pierdut România o treime din teritoriu fără niciun foc de armă

Vara lui 1940 a fost cea mai neagră din istoria modernă a României – în nici trei luni, statul român a pierdut prin cedări succesive 100.913 km² din teritoriul său și peste 6 milioane de locuitori. Nu printr-un război pierdut, ci printr-o geometrie diplomatică infernală în care România nu fusese decât un obiect de negociere între marile puteri totalitare, fără niciun aliat care să îi mai ia apărarea.

Basarabia și Bucovina: primul șoc – iunie 1940

Totul a început pe 26-27 iunie 1940, când Uniunea Sovietică a trimis un ultimatum în două rânduri successive, cerând evacuarea Basarabiei și Bucovinei de Nord în 24 de ore. Romania, singură față de un imperiu cu care nu se putea bate, a cedat. Aproape 3,7 milioane de oameni și un teritoriu de 50.762 km² au intrat sub ocupație sovietică în câteva zile, fără un singur foc de armă. Regele Carol al II-lea a anunțat cedarea la radio; în stradă, bucureștenii au ieșit să plângă. ​

Dictatul de la Viena: 30 august 1940

Ungaria hortystă revendica Transilvania de Nord de ani de zile, iar Germania nazistă și Italia fascistă – aliații pe care Carol II îi curtase cu disperare – au ales să tranșeze disputa în avantajul lor strategic. Pe 29 august 1940, miniștrii de externe Ribbentrop și Ciano au convocat delegațiile română și maghiară la Viena. Ministrul de externe român Mihail Manoilescu a intrat în sală fără să știe că verdictul era deja scris.

Când harta a fost desfăcută pe masă și Ribbentrop i-a comunicat că România trebuie să cedeze 43.492 km² din nord-vestul Transilvaniei – Maramureșul complet, Crișana de nord, Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș parțial –, Manoilescu a leșinat pe loc. Nu era retorică: medicii au intervenit. La ora 3:50 dimineața a semnat documentul. Aproximativ 2,6 milioane de oameni, dintre care 1,3 milioane etnici români, treceau sub administrație hortystă. Generalul Ion Antonescu, chemat la rege în aceeași noapte, a cerut cu voce tare să fie împușcat cel care semnase – fără să știe că Manoilescu nu avusese de ales.

Reacția populară a fost explozivă: demonstrații furioase au izbucnit la București și în marile orașe, mulțimile scandând împotriva Regelui, a lui Manoilescu, a Germaniei. Carol al II-lea se barricadase în palat, înțelegând că pierduse orice legitimitate. ​

Abdicarea: 6 septembrie, ora 6 dimineața

Sub presiunea stradală, a armatei și – decisiv – a lui Ion Antonescu, care refuza să formeze guvern dacă Regele rămânea pe tron, Carol al II-lea a semnat actul de renunțare pe 6 septembrie 1940, la ora 6 dimineața. Documentul nu a folosit cuvântul „abdic” – Carol a scris deliberat „trecând azi fiului meu grelele sarcini ale domniei”, lăsând o portiță pentru o eventuală revenire pe care nu a folosit-o niciodată. Mihai I, în vârstă de 19 ani, devenea rege pentru a doua oară.

Trenul regal a plecat din gara Sinaia cu Carol, Elena Lupescu și 53 de vagoane cu averea personală a regelui. La Timișoara, legionarii din Garda de Fier au mitraliat trenul – Carol a scăpat nevătămat. A plecat în exil, nu s-a mai întors. ​

Tratatul de la Craiova: 7 septembrie – Cadrilaterul

La o zi după abdicare, noul guvern Antonescu a finalizat cedarea Cadrilaterului – județele Durostor și Caliacra din sudul Dobrogei – Bulgariei, prin Tratatul de la Craiova din 7 septembrie 1940. Teritoriu de 7.695 km² cu 400.000 de locuitori, obținut după Războiul Balcanic din 1913 și reconfirmat la Trianon, dispăruse din Romania în câteva ore de negocieri. Cedarea Cadrilaterului a trecut aproape neobservată – criza politică a abdicării și șocul Dictatului de la Viena eclipsaseră totul.

Bilanțul verii: un stat sfârtcat

Între 27 iunie și 7 septembrie 1940 – în 72 de zile –, România pierduse:

– Basarabia și Bucovina de Nord (50.762 km², 3,7 milioane locuitori) → URSS, 28 iunie 1940

– Transilvania de Nord (43.492 km², 2,6 milioane locuitori) → Ungaria hortystă, 30 august 1940

– Cadrilaterul (7.695 km², ~400.000 locuitori) → Bulgaria, 7 septembrie 1940