Cum arăta, de fapt, un războinic dac: mai puţin ca un erou de film, mai mult ca un om crescut pentru o lume aspră

Când spunem „războinic dac”, mintea fuge repede la imaginea cunoscută: bărbat înalt, barbă, plete, căciulă, scut, falx curbat și privire de om care coboară din munți direct spre război.

Imaginea are forță. A prins în manuale, în filme, în ilustrații și în felul în care ne place să ne imaginăm trecutul.

Dar dacii reali nu umblau toți îmbrăcați la fel, nu aveau toți aceeași armă și nu arătau ca niște statui vii ale unei legende naționale. Lumea lor era mai amestecată, mai practică și, tocmai de aceea, mai interesantă.

Un luptător dac obișnuit nu pleca la război îmbrăcat spectaculos. Purta haine făcute pentru frig, drum, muncă și mișcare. Tunica era lungă, prinsă cu brâu, pantalonii erau largi, iar mantaua îl apăra de ploaie, vânt și nopțile reci din munți. Materialele erau cele ale locului: lână, in, piele, blană, pânză groasă. Nu era o uniformă, ci îmbrăcămintea unei lumi în care omul trebuia să se poată așeza lângă foc, să urce o pantă, să meargă prin pădure și să intre în luptă fără să fie împiedicat de ce poartă pe el.

Căciula dacică, devenită aproape simbol, nu trebuie înțeleasă ca accesoriu universal. Pileusul, căciula aceea cu vârf sau formă distinctă, era legată mai ales de aristocrație, de oamenii de rang. De aici vine și diferența pomenită adesea între pileați, cei cu căciulă, și comați, cei cu părul descoperit. Într-o societate veche, capul nu era doar cap. Spunea ceva despre locul omului în lume.

Un nobil dac putea fi recunoscut înainte să scoată arma.

Un luptător de rând arăta mai simplu. Îl vedem mai degrabă cu tunică, pantaloni, manta, încălțăminte robustă și arme ușor de purtat. Lancea era probabil una dintre cele mai firești arme ale sale. O poți duce pe drum, o poți folosi la distanță, o poți sprijini în pământ, o poți mânui în grup. Scutul îl apăra mai bine decât orice curaj spus frumos. Arcul, pumnalul, cuțitul și sabia intrau în aceeași lume a armelor practice, nu a decorului eroic.

Falxul a ajuns, pe bună dreptate, cea mai faimoasă armă dacică.

Era o armă curbată, cu tăișul spre interior, capabilă să lovească într-un fel pe care romanii l-au luat în serios. În varianta mare, mânuită cu două mâini, nu era arma unui om oarecare aruncat în luptă fără pregătire. Cere putere, spațiu, exercițiu și nerv. Un asemenea luptător nu putea ține în același timp și scutul, iar asta îl făcea periculos, dar și vulnerabil. Falxul nu era doar un obiect de temut. Era o alegere de luptă.

Sica, pumnalul curbat, avea altă poveste. Mai scurtă, mai apropiată de corp, uneori decorată, ea apare legată și de statut, de lumea războinicilor care își puneau identitatea în armele lor. O lamă nu era doar fier. Putea spune rang, curaj, apartenență, memorie.

Dacii nu intrau însă în luptă ca o mulțime de oameni identici.

Unii erau călăreți. Alții luptau pe jos. Unii aveau echipament mai bun, alții mergeau cu ce le permitea statutul și gospodăria. Elitele puteau avea coifuri, zale, piese de armură, arme mai bune și cai. Oamenii simpli se bizuiau mai mult pe scut, lance, cuțit, teren și numărul celor din jur.

Asta nu îi făcea mai puțin primejdioși.

O armată antică nu era o paradă ordonată pentru ochii noștri. Era zgomot, praf, teamă, ordine strigate, cai neliniștiți, scuturi lovite, arme ridicate, oameni care se țineau aproape unii de alții ca să nu fie rupți de valul luptei.

În mijlocul acestei lumi apărea draco, stindardul cu cap de lup și trup de șarpe. Pentru romani, imaginea lui a fost destul de puternică încât să rămână asociată cu dacii. Un asemenea stindard nu era doar semn de orientare în luptă. Era sunet, amenințare, prezență. Când vântul îl umfla și aerul trecea prin el, putea să pară că însăși fiara de pe steag prinde glas.

Multe dintre imaginile noastre despre daci vin de pe monumentele romane, mai ales de pe Columna lui Traian și de la Tropaeum Traiani. Aici trebuie să fim atenți. Romanii nu sculptau pentru noi, ca să ne ofere un album neutru de costume dacice. Sculptau pentru victoria lor. Arătau dușmanul într-un fel ușor de recunoscut, suficient de demn ca victoria să pară mare, dar totuși așezat în povestea Romei.

Cu toate acestea, detaliile rămân prețioase.

Vedem haine lungi, pantaloni, mantale, scuturi, arme, căciuli, plete, bărbi și diferențe de statut. Vedem oameni care nu seamănă cu romanii, dar nici cu barbarii fără chip din imaginația simplă. Au gesturi, ranguri, arme, ordine și o identitate vizuală clară.

Războinicul dac real nu are nevoie să fie transformat în supererou ca să fie impresionant.