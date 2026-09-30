A intrat în Palatul Regal cu toți cei care o însoțeau.

– Vă rog sâ mâncați ceva. Într-o oră ne întoarcem la spital. Ostașii noștri răniți au nevoie de noi, a spus Regina Maria.

– Majestate, vă rugăm totuși să vă faceți injecția împotriva tifosului. Este prea periculos pentru dumneavoastră!

– Eu nu am timp să fiu bolnavă, domnilor. Am România în gând, inimă și suflet. Respir pentru neamul acesta. Iată de ce, nimeni și nimic nu mă va înfrânge. Ne vedem într-o oră!

Aceasta a fost Regina Maria, cea care a iubit România mai presus de orice.

După război și înfăptuirea Marii Uniri, Regina Maria a plecat în Europa să convingă Puterile vremii să recunoască acest act istoric!

A ajuns în Franța pe o vreme mohorâtă și a mers direct la președintele acesteia. A doua zi toate ziarele titrau…”Franța este norocoasă să primească pe Regina Maria”. Primul pas fusese făcut.

A urmat Anglia. Cu Churchill copilărise. În 30 de minute acesta a fost convins să recunoască România Mare.

Înainte să plece, Regina îl întreabă:

– Cum credeți că pot convinge Statele Unite?

– Majestate, Președintele Wilson este la Paris. Aveți timp să ajungeți. Sunt sigur că o să-l cuceriți.

Regina Maria ajunge degrabă în Franța, dar i se spune că președintele american are programul încărcat.

– De la 8 dimineața are foarte multe întâlniri.

– Spuneți-i președintelui dumneavoastră că eu mă trezesc la 6. Vă garantez că nu are cum să plece din Paris fără să ne vedem.

Până la urmă întâlnirea are loc și SUA recunoaște România Mare.

Pentru noi toți, Regina Maria trebuie să fie REGINA INIMILOR NOASTRE!

Dumnezeu să vă aibă în pază, Majestate…că mult ați iubit România și imens ne lipsiți acum!

Text preluat!