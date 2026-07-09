Stalin versus Tito. Sau invers!

Scrisoarea lui Tito către Stalin: „Dacă mai trimiți ucigași după mine, îți trimit și eu unul la Moscova”

Puțini lideri politici ai secolului al XX-lea au îndrăznit să-i vorbească lui Iosif Stalin pe un ton sfidător. Și mai puțini au supraviețuit după ce au făcut-o. Unul dintre ei a fost însă Iosip Broz Tito, liderul Iugoslaviei comuniste, omul care a reușit nu doar să reziste presiunilor Kremlinului, ci și să transforme mica federație balcanică într-un stat independent de Moscova.

În jurul conflictului dintre cei doi s-au născut numeroase legende, însă una dintre cele mai cunoscute este scrisoarea în care Tito îl avertiza pe Stalin că, dacă va continua să trimită asasini pentru a-l ucide, va trimite și el unul la Moscova. Fraza a devenit una dintre cele mai celebre replici ale Războiului Rece.

1.) De la aliați la dușmani

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Tito devenise liderul partizanilor iugoslavi, una dintre cele mai eficiente mișcări de rezistență împotriva ocupației germane și italiene. După război, în 1945, a preluat conducerea Iugoslaviei și a instaurat un regim comunist. La început, relațiile cu Uniunea Sovietică au fost excelente. Stalin îl considera unul dintre cei mai valoroși lideri comuniști din Europa.

2.) Problemele au apărut însă foarte repede.

Spre deosebire de ceilalți conducători ai statelor satelit, Tito refuza să primească ordine directe de la Kremlin. El dorea o Iugoslavie comunistă, dar independentă în politica externă și în deciziile economice. Conflictul s-a amplificat în 1948, când Cominform a exclus oficial Partidul Comunist Iugoslav, acuzându-l pe Tito de „naționalism” și „deviaționism”. Ruptura era totală.

3.) Stalin nu ierta

Pentru Stalin, nesupunerea era echivalentă cu trădarea. În Uniunea Sovietică și în țările aflate sub controlul Moscovei, simpla suspiciune că cineva simpatiza cu Tito era suficientă pentru arestare. Mii de comuniști est-europeni au fost anchetați, condamnați sau executați în timpul epurărilor declanșate după ruptura sovieto-iugoslavă.

În Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria și Albania au fost organizate procese-spectacol împotriva unor lideri acuzați de „titoism”, termen devenit sinonim cu trădarea în vocabularul stalinist.

4.) Asasinii Kremlinului

Numeroși istorici afirmă că Stalin a încercat în repetate rânduri să-l elimine pe Tito. Numărul tentativelor diferă în funcție de surse. Unele vorbesc despre peste douăzeci de planuri de asasinat, altele despre mai puține. Cert este că serviciile secrete sovietice au elaborat mai multe proiecte pentru eliminarea liderului iugoslav.

Niciunul nu a reușit. Tito beneficia de un serviciu de securitate extrem de eficient, UDBA, considerat unul dintre cele mai performante din blocul comunist.

5.) Scrisoarea care a intrat în legendă

Sătul de tentativele repetate, Tito ar fi trimis lui Stalin o scrisoare al cărei conținut a devenit celebru:

„Nu mai trimite oameni să mă omoare. Am capturat deja cinci dintre ei, unul cu o bombă și unul cu o pușcă. Dacă nu încetezi să mai trimiți asasini, voi trimite unul la Moscova și nu va mai fi nevoie să trimit un al doilea.”

Autenticitatea exactă a textului este încă discutată de istorici. Nu s-a păstrat originalul scrisorii, însă episodul apare în numeroase mărturii și biografii dedicate lui Tito, fiind considerat una dintre cele mai cunoscute anecdote politice ale secolului XX. Indiferent de formularea exactă, relațiile dintre cei doi lideri ajunseseră într-un punct în care amenințările reciproce nu mai surprindeau pe nimeni.

6.) Planurile de asasinat

În arhivele sovietice au fost descoperite proiecte care arată cât de departe era dispus Stalin să meargă. Istoricul rus Dmitri Volkogonov a publicat documente potrivit cărora NKVD și, ulterior, MGB analizaseră mai multe variante pentru eliminarea lui Tito. Unul dintre planuri prevedea folosirea unui agent cu numele conspirativ „Max”, prezentat drept diplomat latino-american.

În timpul unei întrevederi oficiale, acesta urma să elibereze un agent biologic capabil să provoace o infecție pulmonară fatală. Agentului nu i se comunica întreaga natură a operațiunii, iar șansele sale de supraviețuire erau minime. Un alt scenariu prevedea împușcarea lui Tito în timpul unei recepții diplomatice organizate la Londra. Existau și proiecte privind folosirea unor dispozitive ascunse în cadouri oficiale, capabile să elibereze gaze toxice în momentul deschiderii cutiei. Niciunul dintre aceste planuri nu a fost pus în aplicare cu succes.

7.) Moartea lui Stalin

La 5 martie 1953, Iosif Stalin a murit în urma unui accident vascular cerebral. De-a lungul timpului au circulat numeroase teorii potrivit cărora liderul sovietic ar fi fost asasinat. Printre acestea există și speculația că serviciile secrete iugoslave ar fi avut un rol în dispariția sa.

Până în prezent însă, nu există dovezi istorice care să confirme implicarea lui Tito sau a UDBA în moartea lui Stalin. Majoritatea istoricilor consideră că este vorba despre o legendă apărută tocmai din cauza conflictului dintre cei doi lideri și a celebrei scrisori.

8.) Victoria lui Tito

Ironia istoriei este că, în cele din urmă, Tito a fost cel care a câștigat confruntarea. A supraviețuit tuturor tentativelor de asasinat atribuite Kremlinului, a rămas la conducerea Iugoslaviei până la moartea sa, în 1980, și a devenit unul dintre fondatorii Mișcării de Nealiniere, alături de lideri precum Gamal Abdel Nasser și Jawaharlal Nehru.

În plin Război Rece, Iugoslavia a fost singurul stat comunist european care a reușit să păstreze o independență reală față de Moscova. Iar replica atribuită lui Tito a rămas peste decenii una dintre cele mai îndrăznețe provocări adresate vreodată lui Stalin: