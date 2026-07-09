Un geniu din spatele unui rege. Și noi avem popi, dar creativi doar pentru pungășii personale!

Armand Jean du Plessis (Richelieu) s-a născut în 1585 în Poitou, printre săbii ruginite și datorii. Visa la armură, dar soarta i-a dat o sutană.

La 21 de ani, a devenit episcop de Luçon; la 39 de ani, cardinal, nu din credință, ci prin calcul. În 1624, Ludovic al XIII-lea avea un regat divizat, nobili care erau regi în castelele lor, hughenoți cu propriile orașe și Spania care îi sufla în gât.

Richelieu a intrat în Consiliu și a rostit o singură propoziție: „Majestatea Voastră, dacă îmi permiteți, Franța nu va avea rivali.”

Tânărul și nesigurul rege a fost de acord și a comis cea mai strălucită greșeală a vieții sale. Franța era un mozaic de puteri; își dorea un bloc unificat.

Două sute de castele demolate, dueluri scoase în afara legii sub pedeapsa cu moartea, intendenții regelui în fiecare provincie, războinici mândri… i-a transformat în simpli figuranți la Versailles.

Ultima fortăreață hughenotă, înconjurată de mare, era imposibil de cucerit. Dar Richelieu a ordonat construirea unui dig, un zid de piatră peste apă. A durat 14 luni; foamea a făcut restul. Când a căzut, nu a vărsat mai mult sânge decât era necesar.

„Le-am luat puterea. Nu și sufletul.”

În șase ani, a șters 400 de ani de feudalism.

Aici se află cel mai rece geniu al său: Franța, Spania și Austria: toți catolicii, Spania și Austria au dominat Europa.

Apoi Richelieu a făcut inimaginabilul: i-a finanțat pe protestanții din Suedia cu aur francez, astfel încât aceștia să poată arde Imperiul Catolic.

Scandal la Roma, groază la Madrid. El a răspuns pur și simplu: „Nu sunt teolog, sunt ministru.”

Astfel, a târât Franța în Războiul de Treizeci de Ani.

A sângerat, a cheltuit, a mințit… Așa că atunci când va muri, Ludovic al XIV-lea să găsească o Franță gata să fie soarele Europei.

Era bolnav, avea cancer, corpul îi ceda. Spionase, cenzurase și trimisese mai multe persoane la ghilotină. Îl numeau tiran și „Cardinalul Roșu”.

Dar a fondat și Academia Franceză și a construit Palatul Cardinalului, acum Palatul Regal. L-a protejat pe Corneille și a înțeles că un stat fără artă este doar o mare închisoare.

Pe 4 decembrie 1642, la Paris, Ludovic al XIII-lea s-a dus să-și ia rămas bun.

Richelieu, cu vocea frântă, a spus:

Maiestate, las Franța mai mare decât am găsit-o.

A murit șase luni mai târziu, la fel și regele. Au lăsat pe tron ​​un băiat de patru ani și o țară care știa deja cum să fie un imperiu.

Armand Jean du Plessis, un episcop fără vocație, un cardinal fără scrupule, francez până în măduva oaselor. I-a distrus pe lorzi, i-a îmblânzit pe eretici, i-a umilit pe Habsburgi și a inventat statul modern cu condei, praf de pușcă și răbdare.