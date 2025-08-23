Bani daţi izmană pe călător la Muzeul Satului

Între 2014-2021, România a beneficiat de 502 milioane euro din fonduri nerambursabile provenite din SEE – Spațiul Economic European – care cuprinde inclusiv statele necomunitare Norvegia, Islanda și Liechtenstein, dintre care Norvegia este cel mai generos.

Proiectul ROM (a) NOR Interferences implementat de Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” în colaborare cu Anno Museum din Norvegia a promovat minoritatea romă prin două obiective restaurate la Muzeul Satului, cu fonduri norvegiene: casa mutată din Calbor, Brașov, despre care am scris în postarea anterioară;

șura mutată din Vișeu de Sus, Maramureș, transformată în spațiu expozițional al culturii rome, despre care voi vorbi mai jos. Șura a fost ridicată pe un soclu din piatră în 1950, din bârne de lemn de brad, îmbinate în coadă de rândunică și acoperiș în două ape, învelit cu șindrilă, nu cu țigle tip solzi, așa cum a fost restaurată;

și așa cum pretinde managerul Paulina Popoiu că a găsit-o in situ, fără să știe ca etnolog, nici la cei 70 de ani pe care i-a împlinit, că în Maramureș nu există acest tip de învelitoare.

Proiectul inițial prevedea o șură mutată, nu una extinsă. Firma de restaurare SC Sasu IMI Reconstruct SRL din Șieu, Maramureș, a fost selectată nu se știe cum, de Rareș Dina, directorul interimar de patrimoniu imobil, când de restaurări se ocupă grădinarii giurgiuveni ai managerului Popoiu, de la All Garden Improvement.

Proiectul inițial nu permitea extinderea construcției. Firma din Maramureș este tot una de cârpaci și meșterii care au auzit doar din povești despre joagăr, coarbă, bardă, horj și daltă și care lucrează exclusiv cu drujba, fierăstrăul electric, bormașina și flexul, au pus grinzile greșit.

Acoperișul s-a încovoiat sub greutatea nespecifică a țiglelor și dublarea grinzilor nu a rezolvat problema, iar șandramaua riscă să se prăbușească. Piesele de lemn originale nu au fost evaluate biologic de către laboratorul de specialitate, pentru că managerul Popoiu a interzis acest lucru, deși toate bârnele erau atacate de cari.

În momentul în care temperatura ambientală a crescut, carii au început să lucreze și făina lor s-a adunat în grămăjoare la baza construcției. Justificările firmei maramureșene că a tratat lemnul au fost ridicole.

Atât casa romă din Calbor cât și șura extinsă transformată în spațiu expozițional pentru cultura romă au fost distinse cu premiul UMP, Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Misterul acestei premieri nejuste și batjocoritoare la adresa patrimoniului constă în faptul că soția finului lui Rareș Dina este secretară la UMP. Prin ea muzeul a avut acces la mai multe proiecte culturale cu fonduri norvegiene date izmană pe călător.