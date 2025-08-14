Cheile Bicazului au pereţii cei mai apropiaţi din Europa – 300 metri înălţime care se îngustează până la doar 8 metri lăţime, creând un tunel natural prin munţi

Cheile Bicazului sunt rezultatul celui mai dramatic experiment geologic din România: apa a tăiat cu răbdarea de milenii prin calcar solid până când a creat un tunel natural prin munte atât de îngust încât pare că se poate prăbuși oricând peste tine. Când traversezi aceste chei cu mașina, ai senzația că te afli într-un tunel natural gigantic unde pereții de piatră se înclină amenințător deasupra capului tău, blocând aproape complet lumina zilei și creând un twilight permanent chiar și la amiaza mare.

Cea mai spectaculoasă secțiune e „Gâtul de la Bicaz”, unde șoseaua serpuiește printr-o crestătură de doar 8 metri lățime între pereți verticali de 300 metri înălțime. E ca și cum ai conduce prin interiorul unei crăpături uriașe în planetă, unde gravitația pare să poată face ca munții să se închidă asupra ta oricând. Această îngustime extremă face ca fiecare trecere să fie o experiență claustrofobă și de neuitat – te simți ca o furnică într-o crăpătură de stâncă.

Fenomenul geologic care a creat această minune e unic în Europa. Râul Bicaz a tăiat perpendicular prin straturile de calcar jurasic în perioada când Carpații se ridicau, creând un defileu care nu se lărgește cu timpul ci se adâncește continuu. Pereții sunt atât de abrupți și apropiați încât formează un microclimat special: umiditatea e constantă, temperatura scade cu 10 grade față de exterior, iar vegetația e specifică peșterilor – mușchiul și ferigi care nu au nevoie de prea multă lumină.

Cel mai impresionant aspect e perspectiva vizuală pe care o oferă. Când te uiți în sus din fundul cheilor, vezi doar o fâșie îngustă de cer albastru între pereții de piatră, ca și cum ai privi prin gura unei puțuri uriașe. Această perspectivă „de jos în sus” e unică în peisajele montane europene și creează o senzație de vulnerabilitate absolută în fața puterii geologice a naturii.