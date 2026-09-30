Citesc, consternată și revoltată, despre un proiect de lege depus de 13 PSD-iști, prin care se propune modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, astfel încât descendenţii să fie eliminaţi din procedura specială de redobândire

Da, ați citit corect. În loc să simplifice procedura, s-au găsit niște parlamentari să propună așa ceva. De ce? Cel mai probabil sunt nemulțumiți de modul în care votează cetățenii români care au redobândit cetățenia română!!!

Cunosc români din Republica Moldova care sunt muuuult mai români decât acești parlamentari, deși NU au pașaport românesc. Și știți de ce nu au? Pentru că au refuzat să ceară cetățenia care li s-a luat forțat!!! Pentru că ei încă așteaptă ca statul român să corecteze această mare nedreptate!

Cunosc români din Republica Moldova care au așteptat ani și ani pașaportul românesc, care au trecut prin tot felul de proceduri birocratice, care s-au simțit umiliți văzând că Ivanii obțin cetățenia mult mai ușor în schimbul câtorva sute de Euro, deși nu au nimic comun cu a fi român, a vorbi românește.

Cunosc români din Republica Moldova care au luptat pentru limba română, au fost persecutați, au stat în pușcării și au murit așteptând cetățenia română, așteptând unirea…

Românii din Republica Moldova au ieșit în stradă ori de câte ori a fost nevoie să-și apere limba și istoria. Nu au ieșit în număr atât de mare nici să ceară salarii mai mari și o viață mai bună. Au ieșit să-și apere dreptul de a vorbi în limba română!

Dumneavoastră, domnilor parlamentari, habar nu aveți ce sacrificii au făcut acești oameni și înaintașii lor!