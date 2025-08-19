Complexul Siderurgic Galaţi – Cel mai mare producător de oţel din România

Situat pe malul Dunării, Complexul Siderurgic Galați — cunoscut astăzi sub numele de Liberty Galați — este cel mai mare producător de oțel din România și unul dintre cele mai importante centre industriale din Europa de Est.
Istorie și fondare
– Fondat în 1960, în urma unei decizii politice strategice, combinatul a fost construit pentru a susține dezvoltarea industrială a României.
– Alegerea amplasamentului la Galați a fost influențată de accesul la Dunăre și de susținerea liderului comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, originar din zonă.
– Construcția a fost un efort național, cu peste 12.000 de muncitori implicați în realizarea platformei industriale.
Transformări și proprietari
– Inițial cunoscut ca Sidex Galați, combinatul a fost privatizat în 2001, fiind cumpărat de LNM Holdings NV.
– Ulterior, a devenit parte din Mittal Steel, apoi ArcelorMittal, iar din 2019 aparține grupului Liberty Steel, condus de Sanjeev Gupta.
– Tranzacția din 2019 a inclus și alte unități europene, cu o valoare totală de 740 milioane euro.
Modernizare și provocări recente
– În 2025, Liberty Galați trece printr-un proces de restructurare financiară, având nevoie de un credit de 750 milioane lei pentru a evita insolvența.
– Obiectivul este atingerea unei producții lunare de 172.000 de tone de oțel, esențială pentru redresarea financiară.
– Se implementează Programul Green Steel, care vizează tehnologii mai sustenabile și eficiență energetică.
Rol strategic
– Combinatul are un rol vital în industria de apărare a României, fiind furnizor de oțel pentru echipamente militare și infrastructură strategică.
– De asemenea, contribuie semnificativ la economia națională, prin locuri de muncă și exporturi.
Complexul Siderurgic Galați nu este doar o fabrică de oțel — este o parte din istoria și identitatea industrială a României. Cu toate provocările actuale, rămâne un simbol al rezilienței și al capacității de reinventare.
