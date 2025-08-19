Complexul Siderurgic Galaţi – Cel mai mare producător de oţel din România

Situat pe malul Dunării, Complexul Siderurgic Galați — cunoscut astăzi sub numele de Liberty Galați — este cel mai mare producător de oțel din România și unul dintre cele mai importante centre industriale din Europa de Est.

– Construcția a fost un efort național, cu peste 12.000 de muncitori implicați în realizarea platformei industriale.

– Alegerea amplasamentului la Galați a fost influențată de accesul la Dunăre și de susținerea liderului comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, originar din zonă.

– Fondat în 1960, în urma unei decizii politice strategice, combinatul a fost construit pentru a susține dezvoltarea industrială a României.

– Tranzacția din 2019 a inclus și alte unități europene, cu o valoare totală de 740 milioane euro.

– Ulterior, a devenit parte din Mittal Steel, apoi ArcelorMittal, iar din 2019 aparține grupului Liberty Steel, condus de Sanjeev Gupta.

– Inițial cunoscut ca Sidex Galați, combinatul a fost privatizat în 2001, fiind cumpărat de LNM Holdings NV.

Modernizare și provocări recente

– În 2025, Liberty Galați trece printr-un proces de restructurare financiară, având nevoie de un credit de 750 milioane lei pentru a evita insolvența.

– Obiectivul este atingerea unei producții lunare de 172.000 de tone de oțel, esențială pentru redresarea financiară.

– Se implementează Programul Green Steel, care vizează tehnologii mai sustenabile și eficiență energetică.