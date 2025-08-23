Dacă nu știaţi: Galaţiul, un trecut fără viitor!

Daca nu știați :

1418: O atestare documentară posibilă, în lista orașelor din Țările Române care și-au trimis reprezentanți la Conciliul de la Constanța. Apare o localitate cu numele de Galff, posibil să fi fost Galați.

1445: Prima atestare documentară sigură a Târgului Galați în uricul lui Ștefan Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun, acordat Mănăstirii Humorului la 23 septembrie.

1484: Orașul Galați rămâne singurul port al Moldovei.

1590: Este deschis primul cimitir Evreiesc.

1631-1633: Se construiește prima biserică catolică, din lemn, acoperită cu șindrilă, situată lângă piața târgului.

1641: Are loc prima atestare documentară a Târgului Săptămânal, situat în zona actualei Piețe Vechi.

1647: Este terminată zidirea Bisericii Fortificate Sfânta Precista, construită din piatră lustruită luată de la Castrul Roman Tirighina-Barboși.

1676: Se înființează o poștă rusească între Galați și Iași. Tot în acest an Delacroix notează în jurnalul său, că după Iași, Galațiul este al 2-lea oraș al Moldovei

1709: Este inhumat hatmanul Ivan Stepanovici Mazeppa.

1710: După înfrângerea de la Stănilești, tătarii și otomanii pustiesc Galațiul.

1775: Imperiul Rus înființează primul Consulat Local.

1789: Galațiul a fost ars din temelii de către armatele generalului rus Mihail Kamensky.

1805: Franța și Anglia înființează vice-consulate.

1821: Galațiul a fost ars pentru a 3-a oară de grecii eteriști și de otomani. Revoluția lui Tudor Vladimirescu se simte și la Galați. Aici au fost măcelăriți toți supușii Imperiului Otoman. Masacrul de la Galați va deschide un șir lung de confruntări otomano-grecești.

1831: Populația orașului era de 8.605 locuitori.

1832: Se deschide prima Școală din județ, Școala Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

1834: Primele curse regulate din Galați cu vapoare austriece.

1836: Se înființează primul Spital Obștesc sub egida Spiridoniei din Iași. La începutul primei conflagrații mondiale spitalul funcționa cu 125 de paturi și avea 3 secții: chirugie, medicină și contagioși.

1837: Pe 1 ianuarie Galațiul este declarat port liber (porto-franco), alături de Brăila.

1842: Populația orașului crescuse de aproximativ 3 ori, ajungându-se la 25.000.

1844: Se înființează Fabrica de Conserve.

1846: Se înființează un serviciu permanent de vapoare între Galați și Odessa

1847: Orașul Galați este vizitat de Franz Liszt.

1850: Statele Unite Ale Americii înființează vice-consulat.

1852: Navele din Galați aveau destinații din ce în ce mai diversificate cum ar fi: Stavanger și Bergen în Norvegia; Bremen în Germania; Marsilia în Franța; Livorno, Genova și Ragusa în Italia; Amsterdam în Olanda; Corfu, Reni, Odessa, Istanbul, Trieste, Alexandria, etc.

1854-1855: Se construiește prima linie telegrafică între Galați și Iași, care mai apoi a fost extinsă la Sulina și Ismail.

1856: Galațiul devine sediu al Comisiei Europene a Dunării, după Războiul Crimeei, decizie luată de marile puteri ale vremii. Sediul era în actualul sediu al Bibliotecii V.A. Urechia. La 4 noiembrie Comisia își începe activitatea cu delegați ai Angliei, Austriei, Rusiei, Sardiniei, Prusiei, Franței și Turciei. Tot în acest an se deschide o sucursală a Băncii Otomane, prima sucursală a unei bănci străine din Moldova.

1857: Își deschide o sucursală la Galați și Banca Națională a Moldovei. Se tipărește primul ziar românesc numit „Gazeta Danubiu”.

1858: Statele Unite Ale Americii ridică vice-consulatul la grad de consulat.

1860: Faima Galațiului devenise atât de mare, fiind mai cunoscut în lume decât în țară, drept urmare, oamenii de seamă ai vremii, printre care patrioții Alexandru Ioan Cuza și Costache Negri care pregăteau unirea Principatelor Române se gândeau serios la Galați ca noua capitală a Principatelor datorită comerțului și economiei care era în avânt. O simplă estimare a vremii a lucrurilor exportate sau manufacturate la Galați trecea de 110 milioane de lei.

1861: Se deschide Fabrica de Lumânări.

1862: Se finalizează șoseaua Galați-Brăila. Fabrica de Argăsit Piei își începe activitatea.

1864: Pe 2 octombrie este deschisă Școala Superioară de Comerț Alexandru Ioan I.

1867: Se înființează Liceul „Vasile Alecsandri”, sub direcțiunea profesorului Ioan Cetățianu.

1869: La 5 noiembrie circula pentru prima dată un tren pe relația portul Galați – gara Barboși. Odată cu deschiderea Atelierelor C.F.R. se inaugurează și Parcul Municipal Mihai Eminescu. Se înființează și Fabrica „Leul” pentru sârmă și cuie.

1870: În Galați sunt deschise câteva noi fabrici. Se încep curse navale între Galați și Brăila. În iulie Se pune în circulație linia ferată Galați – Tecuci.

1872: Pe 13 septembrie este inaugurată de către Regele Carol I, Gara de Călători, o clădire impunătoare. Se deschide și linia ferată București – Brăila – Barboși – Galați – Bârlad.

1877: Se construiește prin concesiune rusă linia ferată Odessa – Tiraspol – Cetatea Albă – Reni – Galați.

1878: Se deschide Arsenalul Marinei Militare

1881: Se instalează primele linii telefonice care făceau legătura între Primărie, Turnul de Observație al Mănăstirii Mitoc, Pompieri și Poliție.

1882: Pe 22 decembrie regimul de port liber este înlăturat. Începe construcția tunelului feroviar de sub cartierul Vadu Ungurului.

1884: Se construiește Spitalul Militar cu 88 de paturi, pe locul fostului „Obor de fân”.

1887: Se deschide Fabrica de Produse Chimice și Ambalaje „Albina”.

1889: Se înființează Biblioteca V.A. Urechia.

1894: Se deschide Fabrica de Ulei „Etna”.

1895: Se deschide Fabrica de Cherestea „Goetz”.

1900: Se deschide Uzina Electrică. Pe 14 august se deschide prima linie de tramvai din oraș. Exploatarea a început cu 30 de trăsuri. Traseul pornea din docuri și urca pe Strada Portului spre centru. De aici o linie mergea pe Strada Brăilei până la capăt iar alta pe Strada Mavromol până la Strada Holban. O linie trecea pe Strada Mihai Bravu până la Grădina Publică, altele făceau legătura între gara de călători și port. Linia de pe Strada Tecuci continua pe Strada Traian până la Spitalul „Elisabeta Doamna”. În acest an populația orașului a fost evaluată la aproximativ 80.000 de locuitori.

1902: În acest an rețeaua tramvaielor electrice avea 13 kilometri. Înaintea introducerii tramvaiului la Galați se circula cu trăsuri, omnibuze și tramcare, după modelul celor din București.

1904: Heinrich Fischer-Galați înființează prima școală de limba esperanto din România. Cel mai celebru cursant este Grigore Trancu-Iași

1907: Izbucnește revolta țărănească, dar este înnăbușită rapid de armată.

1908: Galațiul avea 41 de fabrici deschise ce lucrau la capacitate maximă.

1911: Se dezvelește prima statuie a poetului Mihai Eminescu.

1914: Galațiul avea 16 consulate străine.

1918: Bătălia de la Galați (12-22 ianuarie 1918). 500 de soldați români înving peste 12.000 de ruși bolșevizați. Mulți se predau nemților, alții sunt capturați de români iar restul dezarmați și trimiși cu trenul în Rusia. Pentru această luptă, Municipiul Galați primește două decorații: Crucea de Război Franceză și Crucea de Război Engleză.

1919: Se înființează Liceul Comunității Evreilor, în prezent Colegiul Alexandru Ioan Cuza.

1922: Se înființează Laminorul „Titan”, ce furniza tablă subțire și tablă plumbuită, iar din 1932 tablă zincată.

1923: Se înființează Fabrica de Ulei „Prutul”.

1926: Prima cursă aeriană din România a avut loc între Galați și București

1927: Rețeaua de tramvai electric din Galați avea 15,5 km fiind răspândită pe 8 străzi și deservită de 23 de vagoane.

1930: Galațiul avea 112.000 de locuitori, fiind al 4-lea oraș din Regatul României. Avea 20 de consulate și era considerat cel mai european oraș al României.

1938: Galațiul devine reședința Ținutului Dunării, după organizarea fascistă a regelui Carol al II-lea.

1939: Se înființează Casa Corpului Didactic.

1944: Galațiul este bombardat de aviația americană și de aviația germană în retragere. 90% din clădiri, locuințe și parcuri sunt distruse. La 24 august 1944 Străzile Portului și Domnească sunt distruse complet prin minare.

1950: Orașul mai număra doar 80.000 de locuitori după război.

1945: Începe reconstrucția orașului după model comunist.

1952: Galațiul devine reședința Regiunii Galați.

1955: Are loc fondarea I.S.C.L. (Întreprinderea de Sârmă, Cuie și Lanțuri), devenită în 1990 TREFO S.A. A fost cumpărată în 2002, iar în prezent este falimentară după mutarea la Brăila, de către „investitorul” italian.

1956: Se vehiculează prima dată ideea unirii Galațiului cu Brăila. Autoritățile comuniste iau legătura cu o firmă elvețiană pentru a pune tramvai de viteză pe dig.

1965: Începe construcția Combinatului Siderurgic Galați, care avea să devină simbolul țării socialiste, asociat cu independența industrială față de U.R.S.S..

1967: Se deschide Combinatul Siderurgic Galați. Orașul avea 156.000 de locuitori, iar colosul industrial 73.000 de angajați.

1968: Începe construirea Patinoarului Artificial Dunărea, în vederea găzduirii Campionatului Mondial de Hochei

1970: După 16 luni se inaugurează Patinoarul Artificial Dunărea în aer liber. Apare și echipa de hochei CSM Dunărea Galați. Are loc Campionatul Mondial de Hochei, ediția 1970.

1971: Se dublează linia feroviară Făurei – Galați.

1977: Cutremur în care o parte din clădiri se prăbușesc. 2 blocuri din cartierul Țiglina 4 sunt practic lipite și în ziua de azi.

1978: Se termină de construit acoperișul patinoarului.

1981: Galațiul găzduiește pentru a doua oară Campionatul Mondial de Hochei, ediția 1981.

1989: Pe 10 septembrie are loc tragedia navei de pasageri Mogoșoaia, care a fost lovită de o barjă bulgărească. Doar 16 oameni scapă cu viață.

1992: Galațiul număra 326.000 de locuitori fiind al 5-lea oraș din România. Începe distrugerea cinematografelor gălățene, primul fiind Cinema Dunărea, demolat abuziv de Primăria Galați, iar pe locul lui răsărind un centru de afaceri al fiului fostului primar, Eugen Durbacă, ce a condus orașul până în anul 2000.

1994: Este închisă „Roata Mare” (roată precum în Londra), deoarece prezenta un pericol pentru cetățeni. Terenul este mai apoi vândut și în câțiva ani se toarnă fundația pentru un bloc de locuințe.

1995: Se inaugurează Monumentul Eroilor Revoluției din 1989.

1996: Se închide pentru reparații capitale, unul dintre tunelele feroviare ce subtraversează Galațiul.

1998: Are loc prima ediție a Cupei Internaționale Dunărea de Jos la Rugby, cupă ce se dispută anual din 1998, CSM Rugby Galați având cele mai multe trofee.

2004: Se deschide pe 4 mai primul și cel mai mare Parc de Tehnologie a Informației din țară.

2005: Orașul este puternic inundat de la ploile abundente. Canalizările au refulat. Pe fostul amplasament al „Roții Mari” se inaugurează o parte din blocul Vega. În 2007 acest bloc se inaugurează în proporție de 90% iar în el, pe lângă apartamente și sediul firmei Vega 93, funcționează diferite companii, afaceri private dar și televiziunile Express TV Galați-Brăila respectiv TV Galați-Brăila.

2009: Se inaugurează Monumentul Eroilor Contemporani, în cinstea celor 3 gălățeni morți în războiul din Afganistan. Acest monument stârnește discuții cu privire la asemănarea lui cu un monument francmason datorită celor 3 coloane în stil Ionic, Doric și Corintic. În același an Episcopia Dunării de Jos este ridicată la rang de Arhiepiscopie. Tot în acest an se mută fabrica TREFO S.A. (fostă ISCL) în Brăila.

2010: Faleza inferioară și străzile din Valea Orașului sunt inundate. Digul de protecție din valea orașului este fisurat, cotele Dunării depășind maximul istoric înregistrat.

P.S.

Galați,este singura localitate din România decorată cu Crucea de Război Franceză, respectiv Italiană, după rezistența eroică a românilor din oraș împotriva bolșevicilor și-a Puterilor Centrale deopotrivă.

