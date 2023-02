De bine despre ORESTAGRO

De multă vreme nu am mai scris de bine. Dar nu fac asta din cauză că binele este firesc precum respiraţia. Mai ales când unii îi laudă pe bugetari pentru că şi-au îndeplinit obligaţiile din fişa postului, plătiţi fiind pentru asta din banul public.

Ei, iacătă că acum mi-am adus aminte de Oreste Mîndru, un „ţăpean” pe care viaţa l-a strămutat pe pământurile agricole din intravilanul Galaţiului. Fix în Bădălan, unde cultivă pe câteva sute de hectare rădăcinoase româneşti, admise chiar şi în lanţurile unor hipermarketuri. Unora dintre managerii acestor retaileri nu le venea să creadă că un producător român este capabil să aprovizioneze cu TIR-urile rădăcinoase curăţate, spălate, cântărite şi ambalate, încât îl suspicionau pe Oreste Mîndru că ar fi luat „de afară” acele produse.

Ei, vă garantez eu că are depozite proprii şi utilajele necesare unor astfel de operaţiuni necesare vandabilităţii producţiei.

Cel mai bun an din punct de vedere financiar a fost pentru ORESTAGRO SRL Galaţi, 2019, când a realizat cu 19 salariaţi permanenţi (nu cunosc numărul zilierilor, pe sezon), o cifră de afaceri de 13.543.937 de lei şi un profit net de 3.782.144 de lei. În anul 2021, an de secetă cumplită, de se uscau pe dinăuntru şi ţevile de irigaţii, a realizat o cifră de afaceri de 10.136.122 de lei şi un profit net de doar 1.458.860 de lei.

Din anul 2004, anul înfiinţării companiei, saltul performanţei a fost în anul 2015, când a avut o cifră de afaceri de 8.216.340 de lei şi un profit net de 2.284.022 de lei, cu 16 salariaţi permanenţi.

În anul 2022 a reuşit performanţa de a intra iarăşi în TOPUL firmelor, compania fiind premiată de Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

Dar eu cred că marea performanţă a acestei familii este dată de fiul şi fiica ei, ambii elevi valoroşi ai CNVA Galaţi, colegiu din TOP 10 la nivel naţional.