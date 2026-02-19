Două momente de azi cu Maia Sandu la Conferinţa de Securitate de la Munchen

Primul e legat de faptul că a avut o bilaterală cu secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio. Întâlnirea asta confirmă faptul că americanii continuă să susțină stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova.

Al doilea e legat de faptul că a participat la o dezbatere dedicată prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone.

#MSC De altfel, președinta Republicii Moldova a spus direct de pe scena principală acă țara sa „a experimentat probabil toate elementele războiului hibrid”, însă cel mai dificil „este războiul cognitiv”, pe care Maia Sandu l-a descris drept „greu de observat”.

De ce? Pentru că lupta nu se poartă pentru teritorii fizice, ci pentru capturarea minților. Spre deosebire de un atac convențional, războiul cognitiv purtat de rețelele de propagandă ale Kremlinului peste Prut este aproape imperceptibil și are scopul final de a distruge încrederea cetățeanului față de stat.

Pentru asta, rețelele de propagandă exploatează emoțiile, fricile și prejudecățile, transformând percepția subiectivă într-o armă capabilă să destabilizeze o țară întreagă.

Iar prin bombardarea constantă a spațiului public cu narative contradictorii, se urmărește de către propagandiști nu neapărat convingerea publicului de un anumit adevăr, ci epuizarea capacității acestuia de a mai distinge realitatea de ficțiune. așa se crează o societate vulnerabilă în fața manipulării externe.