ESTE CORECT CA IMPOZITUL PE PROPRIETATE SĂ FIE CALCULAT ÎN FUNCŢIE DE VALOAREA DE PIAŢĂ A CASEI?

România traversează o perioadă grea. Facturile la gaze și energie, prețurile în creștere și cheltuielile zilnice îi apasă tot mai mult pe oameni. Iar din 2027 se discută despre schimbări importante în impozitarea proprietăților.

Dacă românii nu vor mai putea plăti toate aceste taxe și facturi, ce se va întâmpla cu locuințele lor?

Oamenii au muncit zeci de ani, au făcut sacrificii și au renunțat la multe pentru a avea o casă. Nu este un lux, ci rodul muncii unei vieți!

Ce valoare mai are dreptul la proprietate dacă omul nu-și mai permite să-și păstreze propria casă?

Nu afirm că pierderea locuințelor ar fi un plan al statului, dar o povară fiscală tot mai mare poate lovi tocmai în oamenii cu venituri mici și pensionarii care abia reușesc să-și acopere cheltuielile.

Înainte să ceară mai mulți bani de la cetățeni, guvernanții ar trebui să reducă risipa banului public și privilegiile politice. De ce nota de plată a greșelilor celor de la putere trebuie achitată tot de omul de rând?

Românii nu cer privilegii! Cer să trăiască decent, să-și plătească facturile și să nu ajungă să se teamă că vor pierde casa pentru care au muncit o viață.

O țară nu devine mai bogată atunci când oamenii ei devin tot mai săraci!

Voi ce părere aveți?