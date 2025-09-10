Maia Sandu a avut un discurs în Parlamentul European, iar europarlamentarii au ovaționat-o în picioare câteva minute… cu o singură excepţie

La final o să aflați despre cine este vorba.

Mai întâi să vă spun ce le-a spus Maia Sandu europarlamentarilor? De ce au aplaudat-o îndelung și în picioare?

Roberta Metsola a introdus-o parlamentarilor, a spus ”Dragă Maia, ești o inspirație pentru noi”, apoi președinta de la Chișinău s-a dus în fața tribunei.

Discursul este mai lung.

Am ales pentru voi doar ideile principale din ce a spus Maia Sandu:

Rusia este o amenințare, dar Europa va rezista.

Un pericol pentru Europa este și scăderea încrederii publicului în democrație.

Pacea Moldovei este și Pacea Europei.

Pe 28 septembrie sunt cele mai importante alegeri din istoria Republicii Moldova.

Nu toată lumea a avut o democrație perfectă la începutul aderării la UE. Dar în UE fiecare țară și-a dezvoltat democrația.

România a intrat în UE venind din comunism și s-a dezvoltat mult în comunitatea europeană.

Ucraina și Moldova vor fi pregătite să meargă la negocieri.

Dacă democrația Moldovei nu poate fi protejată, nicio democrație din Europa nu va fi în siguranță.

Moldova are o democrație fragilă, dar a rezistat în ciuda presiunilor.

Când Rusia a invadat Ucraina ne-am dat seama că nu putem supraviețui decât în UE.

Rusia cel mai mare pericol pentru Moldova.

Ucraina apără și Moldova.

Parcursul european este pentru supraviețuirea Moldovei.

Rusia desfășoară inginerii electorale în Moldova.

Acțiunile Rusiei – ca un virus în Moldova.

Pentru a compromite alegerile, Moscova cheltuie sume care sunt echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei(200 milioane dolari).

În alegerile precedente în băncile din Transnistria erau deschise 140 mii de conturi pentru cumpărarea voturilor.

Religia a fost transformată în armă în Republica Moldova.

Judecătorii moldoveni sunt amenințați cu moartea.

80 la sută din contentul rețelelor de Fake News este generat de AI.

Moldova este poligonul de testare al Rusiei, ținta este Europa.

Moldova a învățat să lupte pe frontul democrației.

Avem nevoie de noi instrumente de protecție împotriva manipulărilor rusești.

Moldova poate să ajute Europa, are experiență în războiul hibrid.

Am construit o democrație în Moldova. Independența și Pacea ne sunt puse la încercare.

Anul trecut am stat drepți la alegeri, acum trebuie să alegem un Parlament care să ne ducă în UE.

Acesta a fost discursul. Asta a spus Maia Sandu, iar europarlamentarii au aplaudat-o în picioare.

La final, cine credeți că a strigat din sală la președinta de la Chișinău?

Răspuns: Diana Șoșoacă. Este greu să ne dăm seama ce anume a strigat. Dar este imposibil să nu ne dăm seama că era anume ea.

(În comentarii mi se spune că Șoșoacă ar fi strigat “Moldova is România, madam Maia Sandu”. Am reascultat, pare să zică asta.)

Gestul Dianei Șoșoacă a fost huiduit de membrii Parlamentului European.

Acestea sunt declarațiile și huiduielile, iar părerile sunt la voi.

Euronews Romania Despre toate acestea discutăm în această seară, la ora 19.00, în ”România lui Vitalie”, la