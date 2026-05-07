Hopaaa, popândăul Rodeanu există! Doar prin întrebări pe care și el le-a generat ca parlamentar la fel de inutil Galaţiului, ca toți ceilalţi!

Domnule Dan Nica, ce se va întâmpla cu Galațiul de marți încolo?

Ce se va întâmpla dacă moțiunea PSD–AUR trece?

Sunt întrebări la care nici eu nu am răspuns. Și tocmai de aceea vă întreb direct și pe dumneavoastră, domnule europarlamentar, președinte al PSD Galați:

Ce se va întâmpla cu Galațiul?

Știm cu toții că unele lucruri pot fi spuse. Dar sunt și altele care, astăzi, nu pot fi încă rostite despre proiectele importante ale Galațiului.

Avem în față priorități aflate într-un punct critic: finalizarea vânzării combinatului siderurgic și clarificarea viitoarei forme de patronat. Repornirea lui și reluarea livrărilor de oțel către industria românească.

În paralel, proiectele mari de infrastructură rutieră, și nu numai, se află într-un moment decisiv, atât din perspectiva finanțării, cât și a continuării implementării.

Cunoașteți foarte bine, domnule Nica, cum au evoluat aceste proiecte, unde au apărut blocajele și din cauza cui.

La fel de bine știți cât s-a muncit pentru combinatul siderurgic Galați și ce decizii curajoase a luat Guvernul Bolojan pentru a-l scoate dintr-un acționariat toxic și pentru a pune în mișcare mecanismele necesare repunerii lui pe picioare.

Despre varianta ocolitoare a municipiului Galați putem discuta la fel de mult. Despre întârzieri, blocaje și greșeli majore care ne-au adus în punctul în care suntem astăzi.

Sunt doar două exemple de proiecte critice pentru noi, care trebuie duse până la capăt.

Aceste lucruri nu pot fi duse la bun sfârșit într-un climat de instabilitate politică. Nu pot fi rezolvate prin amestecul unor idei extremiste și prin blocaje generate de AUR.

Știți foarte bine acest lucru, domnule Nica.

La fel cum știți că motivele reale pentru care PSD a inițiat această moțiune împreună cu AUR nu sunt cele comunicate public.

Nu sunt nici cele transmise oamenilor de către parlamentarii gălățeni de la PSD și EX-SOS — mă refer la cei afiliați grupului dumneavoastră parlamentar.

Le cunoașteți. Poate, mai bine decât mine.

Și atunci întrebarea rămâne:

Este acesta prețul pe care îl plătește Galațiul? Este acesta riscul pe care vi-l asumați?

Pentru că efectele vor fi directe.

Le veți cere parlamentarilor de Galați — PSD și EX-SOS — să voteze în bloc o moțiune în care nici ei nu cred cu adevărat? Veți vota alături de extremiști?

Și știți foarte bine cine sunt reprezentanții AUR din Galați.

Asta înseamnă direcția pe care o alegeți pentru orașul nostru? Pentru județ? Pentru România?

După ani de blocaje și improvizații, Galațiul are, în sfârșit, o șansă reală. Vorbim despre județul Galați și despre unul dintre centrele urbane de pe flancul estic al Europei, cu un potențial real de dezvoltare accelerată pentru întreaga regiune.

Astăzi, această șansă este pusă sub semnul întrebării.

Dar nu mai discutăm doar despre dezvoltare locală. Vorbim despre economie, industrie, locuri de muncă și direcția în care merge România.

Pentru că a da jos un guvern este o decizie politică, iar astăzi este clar că această decizie aparține și PSD Galați, cu susținerea extremiștilor de la AUR din Galați.

Iar semnalele se văd deja.

Cursul euro a atins un nivel istoric și presiunea continuă. Există incertitudine privind finanțările europene, renegocierile pe PNRR și toate mecanismele care aduc resurse pentru dezvoltare.

Poate vă doriți să fiți parte dintr-un moment istoric. Dar nu va fi unul bun.

E punct de cotitură.

Și, tocmai pentru că este un astfel de moment, ce le veți spune colegilor dumneavoastră parlamentari — PSD, SOS și AUR — când îi veți îndemna să voteze această moțiune?

Că se pierde prima șansă reală a României de a se reporni? De a opri pierderile unui stat defect? De a continua reformele adevărate pentru oameni?

Și, mai ales, ce le veți spune cetățenilor din Galați?

Că PSD votează pentru blocaj? Că veți vota împotriva proiectelor de care depinde viitorul județului și al orașului?

Că veți vota pentru interesele personale și de grup ale conducerii partidului dumneavoastră și ale unei „cooperative” construite împreună cu AUR, cu extremiștii?

Nu vă cer vorbe. Și nici nu vă mai cer răspunsuri. Nu vă cer promisiuni. Le-am mai auzit. Vă cer să vă uitați la ce poate urma.

Pentru că, de aici înainte, vor conta doar consecințele.

România are nevoie de un stat nou. Un stat care cheltuie mai puțin pentru el și mai mult pentru oameni. Un stat care investește în dezvoltare, în bunăstare și în viitorul comunităților. Un stat care le oferă copiilor noștri șansa de a-și construi viața aici, acasă — alături de părinți, cu oportunități reale, locuri de muncă bine plătite și posibilitatea de a-și întemeia o familie fără să fie nevoiți să plece.

Știm ca sunt multe întrebări fără răspuns.

Dar, poate ca acum este momentul ca cetățenii județului Galați să ceară aceste răspunsuri direct de la parlamentarii lor, care vor fi prezenți marți la votul pe moțiune.

ÎI pot regăsi pe toți deputații și senatorii de Galați în link-urile de mai jos:

https://cdep.ro/pls/parlam/structura2015.ce?idl=1&cir=18 Deputati de Galați: