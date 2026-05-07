Bolojan va fi jugănit de pesdistii din penele(O). Poate coagula el un pol politic de dreapta? Dacă nu, România va fi suptă cu conducta de aceiași ticăloși

PNL: am spus că-l vor trăda pe Bolojan (nu vă luați după primul vot din această seară). Au făcut-o deja. La ședința de acum doar să ia trădarea la pilă. Or să vorbească doar despre negocieri și în niciun caz de o guvernare cu PSD. Îl vor ține pe Bolojan în vitrină pe post de tractor electoral.

Ca apoi să o tot ia la pilă până când „interesul național” și „responsabilitatea” va prima și se vor întoarce la guvernare. Adevăratul interes național, cel legat de reforme, stat de drept, reducerea deficitului, eliminarea sinecurilor este împotriva majorității din PNL. Oameni serioși și cu adevărat responsabili sunt minoritari. Dar sunt. Pe unii îi cunosc personal.

PNL este un partid (la nivel de lideri, atenție) majoritar de sinecuriști, trădători, lingăi, ticăloși, securiști. Vezi Bode, Rareș Bogdan, Predoiu, Thuma și alții.

Această majoritate nu este interesată nici dacă PNL este înghițită de PSD sau de AUR cât timp sunt conectați la banul public. Nu o spun din povești, ci din fapte, din faptul că-i știu (și îi știm) pe cei de aici, de la Brașov și pe mulți de la București.

Astfel că această majoritate va cere revenirea la guvernare. Nu pentru binele țării, ci pentru țeava cu bani, mai ales că acum, fără Bolojan, pot reveni la marea infruptare. Nu-i interesează de scorul din sondaje sau de nemulțumirea publică. Se așteaptă ca ea să treacă. Mentalitatea predominantă într-un astfel de partid este „lasă că facem noi o schemă și o rezolvăm înainte de alegeri” (vezi comasarea alegerilor trecute). De aia vă spun că pe acești oameni nu i-ar interesa nici dacă PNL s-ar dizolva în orice alt partid cât timp asta le-ar garanta accesul la resurse și influență.

Bolojan: În primă instanță Bolojan va paria pe PNL. PNL îl va trăda. Apoi are două variante. Să se întoarcă în Senat după ce va fi „decapitat” de PNL, probabil după cele 45 de zile, când PNL va fi obligat să ia o decizie legat de viitoarea guvernare. Sau să-și facă un nou partid, în jurul căruia să se adune oameni ca Dragoș Pîslaru (Reper), Ciucu (după acest mandat scurt de primar), Ludovic Orban (Forța Dreptei), Vlad Gheorghe (DREPT) și poate inclusiv atragerea unor oameni ca Oana Gheorghiu. Un astfel de partid pleacă de la 10-15% în sondaje, mănâncă mult din electoratul PNL (care scade sub 10%) și un pic din electoratul USR (care scade cu câteva procente, pentru că este pe aceiași linie politică reformistă anti-corupție).

PSD: a reușit să forțeze distrugerea în timp a PNL. Fie că Bolojan își face un nou partid pe modelul celui de mai sus, Polul de Dreapta, fie că PNL își arată trădarea pe față, oricum liberalii pierd mult din procente. După cum am văzut în 2024, PNL cu Bolojan adus ca salvator a reușit să sară un pic peste 10%. Cu o trădare a lui Bolojan, ar scădea sub 10% și dacă nu își face premierul partid. Aceasta este o primă victorie.

A doua victorie este transformarea lui Nicușor Dan din președinte mediator în președinte spectator. Președintele care ia decizia pe care PSD o vrea. PSD va rămâne la guvernare, își va impune frâna oricăror reforme, oricărei lupte anti-corupție. Nu este doar vioara a I-a din guvernare, este și singura vioară, pentru că au eliminat factorul ce-i putea potența pe cei de la USR să fie importanți. Dacă trebuie să se piardă miliarde de euro din programele europene ca ei să rămână la butoane fără niciun fel de reforme, se vor pierde. PSD nu dă doi bani pe părerea electoratului.

USR: Și-a pierdut protectorul din Guvern. Bolojan a oferit mână liberă colegilor mei de la USR și asta s-a văzut. Miniștri USR + Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu sunt cei mai performanți miniștri din acum fostul guvern. USR a promis că nu se întoarce la guvernare alături de PSD, dacă PSD-ul votează moțiunea cu AUR. Acum vor trebui să își încalce cuvântul. Nu pentru că ar ține neapărat să facă asta, ci pentru că acești oameni chiar cred că prezența lor poate îmbunătății viața noastră. De unde și curajul de a se băga în gura lupului dezinteresați.

Președintele Nicușor Dan le va cere asta. Amintirea ieșirii de la guvernare din 2021 dă conducerii coșmaruri și acum. Deci eu pot presupune că USR va juca 45 de zile cu Bolojan și apoi vor începe negocierile pentru un nou guvern. Dacă îi veți considera trădători sau nu îmi veți spune voi.

Singura șansă ca USR să rămână în opoziție și în logică politică ar fi dacă Bolojan va rupe o parte din PNL și va construi Polul de Dreapta. Atunci are logică politică pentru USR să facă opoziție. Altfel, nu are logică politică. Electoral însă este altă poveste.

AUR: Au devenit King Makeri. Oricât își va dori Președintele Dan să se fofilească, să ignore, să se uite în altă parte, AUR tocmai au fost legitimați de aliații președintelui, PSD. De acum înainte, AUR va juca și mai serios. Nu vă place asta? Să-i spuneți președintelui, că el le-a cântat în strună celor de la PSD când aceștia amenințau cu ieșirea de la guvernare.