Pentru primarul Pucheanu, 10 septembrie chică prin octombrie-noiembrie. Ano Domini!

Cu mai mulți ani în urmă strada Traian a fost reabilitată. Un lucru deosebit pentru locuitorii din zona Arcașilor și chiar de gălățenii care și-au construit case în Tulucești sau Vânători. Întrega circulație de pe Domnească sau Coșbuc a fost preluată de noua arteră. Numai că ce a fost un beneficiu pentru unii a devenit o mare problemă pentru alții. A încerca să traversezi strada Traian sau să afluiești pe ea, mai ales la orele de vârf, este o aventură în lipsa semafoarelor din principalele intersecții. În urmă cu mai mult de opt luni, spre satisfacția celor care locuiesc de o parte sau alta a străzii Traian, s-au montat semafoare.

Din păcate lunile au trecut unele după altele iar semafoarele montate au rămas simple obiecte de decor. La sfârșitul lunii august Primăria ne-a anunțat că se vor pune în funcțiune. Mai întâi galben intermitent iar de pe 10 septembrie cu toate cele trei culori.

E adevărat, au început să clipească dar a trecut 10, a trecut 15 și mai apoi 20 septembrie și nimic.

Desigur că se vor găsi explicații, cum că a pune în funcțiune niște semafoare e un lucru laborios, că unda verde, că e o criză mondială de coclendere de la manciclop din cauza războiului de la graniță și a taxelor protecționiste ale lui Trump, că populația trebuie instruită corespunzător și câte și mai câte.

Nu stimați edili locali,este vorba de o lipsă acută de respect față de cetățeni și de certitudinea că hegemonia absolută a PSD-ului în plan local, de ani și ani, nu poate fi clintită de niște banale semafoare.