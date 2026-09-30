PRIORITATEA ANTREPRENORILOR ESTE SUPRAVIEŢUIREA AFACERILOR, NU BIROCRAŢIA CAEN

​În realitatea de zi cu zi din teren, antreprenorii români duc o luptă continuă cu resursele de timp și de capital. Principala lor grijă în fiecare lună este să asigure plata la timp a salariilor angajaților și să achite impozitele și taxele necesare funcționării firmei.

​În acest context, obligativitatea actualizării codurilor CAEN — deși prezentată ca o cerință tehnică imperativă — devine o povară birocratică suplimentară pentru IMM-uri.