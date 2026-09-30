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logoImpact EST anul XXIII – 2026, nr. 1075 - 27.10.2026

PRIORITATEA ANTREPRENORILOR ESTE SUPRAVIEŢUIREA AFACERILOR, NU BIROCRAŢIA CAEN

​În realitatea de zi cu zi din teren, antreprenorii români duc o luptă continuă cu resursele de timp și de capital. Principala lor grijă în fiecare lună este să asigure plata la timp a salariilor angajaților și să achite impozitele și taxele necesare funcționării firmei.
​În acest context, obligativitatea actualizării codurilor CAEN — deși prezentată ca o cerință tehnică imperativă — devine o povară birocratică suplimentară pentru IMM-uri.
Cele mai multe dintre firme nu au capacitatea operațională de a gestiona aceste modificări administrative și sunt în imposibilitatea de a prioritiza acest aspect în detrimentul activității curente.
​Federația Patronatelor IMM Regiunea Sud-Est multiplică apelul național al IMM România și solicită autorităților:
​-Prelungirea termenului-limită până la 31.12.2027, oferind un răgaz real mediului privat.
– ​Simplificarea procedurilor la ONRC și eliminarea etapelor birocratice inutile.
– ​Campanii clare de îndrumare, în loc de amenințări cu sancțiuni sau blocarea activității.
– ​Mediul de afaceri are nevoie de parteneriat și susținere, nu de bariere administrative.
Diana Manaila 1 - octombrie - 2026

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