PRIORITATEA ANTREPRENORILOR ESTE SUPRAVIEŢUIREA AFACERILOR, NU BIROCRAŢIA CAEN

În realitatea de zi cu zi din teren, antreprenorii români duc o luptă continuă cu resursele de timp și de capital. Principala lor grijă în fiecare lună este să asigure plata la timp a salariilor angajaților și să achite impozitele și taxele necesare funcționării firmei.
În acest context, obligativitatea actualizării codurilor CAEN — deși prezentată ca o cerință tehnică imperativă — devine o povară birocratică suplimentară pentru IMM-uri.
Cele mai multe dintre firme nu au capacitatea operațională de a gestiona aceste modificări administrative și sunt în imposibilitatea de a prioritiza acest aspect în detrimentul activității curente.
Federația Patronatelor IMM Regiunea Sud-Est multiplică apelul național al IMM România și solicită autorităților:
-Prelungirea termenului-limită până la 31.12.2027, oferind un răgaz real mediului privat.
– Simplificarea procedurilor la ONRC și eliminarea etapelor birocratice inutile.
– Campanii clare de îndrumare, în loc de amenințări cu sancțiuni sau blocarea activității.
– Mediul de afaceri are nevoie de parteneriat și susținere, nu de bariere administrative.
1 - octombrie - 2026