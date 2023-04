„Reflecţiile oncologului brazilian Drauzio Varella”, câştigător al Premiului Nobel în Medicină.

1.Vârsta a Treia începe oficial la 60 de ani şi se presupune că se termină la 80, dar nu este un consens.

2.Vârsta a Patra sau Bătrânețea începe la 80 de ani şi se termina la 90.

3. Longevitatea începe la 90 şi se termină când mori.

4. Nimeni nu este sănătos după 50 de ani. Sănătoşi sunt tinerii; bătrânii au mereu una sau mai multe indispoziţii care sunt proprii vârstei.

5. Despre ce este vorba atunci, este de a îmbătrâni sănătos, adică, cu indispoziţiile controlate şi fără complicaţii.

6. Dacă vrei să ştii cât vei trăi şi cum vei ajunge la vârsta asta, uită-te şi aminteşte-ţi de părinţii tăi. Moştenirea genetică este fundamentală pentru a stabili un pronostic al vieţii. Cine a avut cancer sau infarct înainte de 60 de ani îl va transmite prin gene copiilor lor, pentru că aceştia vor avea mai mari probabilităţi să dezvolte aceleaşi boli. Logic, dezvoltarea unei boli cronice implică prezenţa multor factori, dar genetica este doar unul din ele.

7. “Suntem ceea ce mâncăm” spun naturiştii şi nu le lipseşte dreptatea. Dacă în afară de genetica defavorabilă îţi mai pui şi 3-4 linguriţe de zahăr la fiecare cafea pe care o bei, savurezi toate pieile de pui fript şi te răsfeţi cu şorici de porc ca aperitiv la sfârşit de săptămână, ţi-ai transformat arterele în canale înfundate. Adică, nu vei avea bună circulaţie, bună oxigenare, ceea ce va echivala cu moartea celulară sau altfel spus, îmbătrânire accelerată sau prematură.

8.În consecinţă, dacă vrei să ai o bătrâneţe sănătoasă, începând de la 50 de ani ai grijă de alimentaţia ta şi nu mai mânca “chimicale”, nu mai face excese de grăsime. Un bun mic dejun, un prânz bun şi o cină uşoară sunt cheia pentru echilibrul tău interior.

9.Partenera cu dieta este băutura. Înlătură toate băuturile gazoase, astea le pot bea tinerii şi cu măsură, noi nu. Toate aceste lichide au carbonat de sodiu, zahăr şi cofeină. La vârsta noastră aceste substanţe biciuiesc pancreasul şi ficatul până le distrug. Bea mai bine limonadă, sucuri. Până şi berea este de preferat că se face cu apă fiartă, are componente naturale şi nu are sodiu

10. Pe de altă parte este destulă evidenţă clinică care demonstrează că un consum moderat de alcool după 50 de ani îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi are trei efecte clare: vasodilatator coronarian, diminuează colesterolul şi este un sedativ moderat. La tine acasă şi când nu ai nevoie sa şofezi, ia o înghiţitură. Licorile cele mai recomandate sunt whisky-ul, vinul roşu şi o ţuica pură.

11. În loc să iei o nitroglicerină pentru a dilata arterele, sau statine pentru a scădea colesterolul, sau valium pentru a te calma, reuşeşti toate astea cu o bună înghiţitură. Si dacă o faci în compania persoanelor pe care le iubeşti, efectul se dublează. Acum bine, doar o atenţionare: consum moderat înseamnă unul sau doua pahare, pentru că dacă îţi petreci astfel toată ziua, efectul este exact invers şi te vei omorî mai repede decât îţi imaginezi.

12.Asta vrea să spună că toate aceste reguli sunt bune, dar fără să exagerezi şi mai ales fără să dogmatizezi. Dacă faci un grătar pentru familia ta sau prieteni, nu veni cu “eu nu mănânc cârnaţi pentru că sunt foarte graşi” sau “medicul meu mi-a spus să nu beau mai mult de două pahare şi gata”.

13.Nimic nu poate înlocui bucuria şi plăcerea de a împărtăşi cu cei care te iubesc; nu există grăsime sau pahar care nu se pot metaboliza într-o seară bună de distracţie. Mecanismele de compensaţie ale corpului nostru sunt încă, puţin cunoscute, dar se întâmplă aşa: dacă te distrezi cu adevărat, “păcatul mortal” dietetic se transformă în “păcat care se iartă”.

14. Asta este absolut sigur, pentru că tot ce mănânci şi bei îţi vor lăsa urme şi ca portretul de Dorian Gray, corpul tău va arăta ca la bătrâneţe. Nopţile de petrecere, atacurile, excesele de toate tipurile vor face viaţa de bătrân foarte dizgraţioasă. Şi nu numai ţie, ci şi familiei tale.

15.Principala nenorocire pentru un bătrân este singurătatea. Obişnuit este că perechile nu ajung la bătrâneţe împreună; întotdeauna cineva se duce primul, cu tot ceea ce dezechilibrează statu quo care susţinea componentele perechii.Văduvul sau văduva încep să fie o greutate pentru familia lui.

16.Recomandarea mea personală este să încercaţi să nu pierdeţi – atât timp cât aveţi luciditate – controlul vieţii voastre. Asta înseamnă, de exemplu: eu decid când şi cu cine ies, ce mănânc, cum mă îmbrac, pe cine sun, la ce oră mă culc, ce citesc, cu ce mă distrez, ce cumpăr, unde trăiesc, etc. Pentru că, atunci când nu poţi face toate astea, te vei transforma într-un om greu de suportat, un bolovan pentru viaţa celorlalţi.

Cu ocazia zilei de astăzi, Ziua Mondială a Prieteniei, William Shakespeare a spus:

„Întotdeauna mă simt fericit!”

Stii de ce?

Pentru că nu mă aștept la nimic de la nimeni.

Asteptarea intotdeauna doare.

Problemele nu sunt veșnice, ele au întotdeauna o soluție, singurul lucru care nu are nici un tratament este moartea.

Nu permiteți nimănui să vă ofenseze, să vă umilească sau să vă reducă respectul de sine.

Strigatele, ridicarea tonului sunt unelte de lașitate.

Unii oameni cred că suntem de vină pentru problemele lor.

Trebuie să ne amintim că după întuneric și singurătate intră întotdeauna lumină și bunătate in viata noastra.

Înainte de a reacționa … respirați adânc.

Înainte să vorbești … ascultă.

Înainte de a critica … examinați-vă pe voi.

Înainte de a scrie … gândiți-vă bine.

Înainte să loviți … renunțați.

Înainte să mori … traieste. LIVE LIVE!

Cea mai bună relație nu este relația cu o persoana perfecta, ci cu cei care au învățat și învață să trăiască.

Vezi defectele celuilalt…dar admira și lauda calitatile sale, in ciuda defectelor.

Dacă vrei să fii fericit, trebuie să faci pe cineva fericit.

Dacă doriți să obțineți ceva, trebuie să vă dați inainte ceva din voi

Trebuie să vă înconjurați cu oameni buni și să fiți unul dintre ei.

Amintiți-vă:

Uneori, când nu vă așteptați, va fi cineva care vă va face surprize placute! Primiti-l si apreciati-l.

Nu-ți risipi niciodată prezentul cu trecutul.

Un om puternic știe să păstreze ordinea în viața lui. Chiar și cu lacrimi în ochii lui, se ridica să spună cu un zâmbet: „Slavă lui Dumnezeu, totul este bun”