Se mișcă bine Basarabia în spaţiul EUROATLANTIC

Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România). Noua conexiune, de 190 km, va lega Moldova de rețeaua europeană și, împreună cu linia Chișinău–Vulcănești, care va fi finalizată în acest an, și proiectul Bălți–Suceava aflat în pregătire, marchează un pas decisiv spre securitatea energetică a țării.
Această investiție, foarte importantă pentru Moldova, va consolida cooperarea economică și în domeniul energetic cu Statele Unite ale Americii.
Maia Sandu 17 - septembrie - 2025

