Strategia 0,02% emisii de gaze, concepută de o firmă străină care nu își asumă nici o responsabilitate, la fel ca Pfizer. Av. Gheorghe Piperea: Guvernul României a semnat-o așa cum găina înghite nutreţul plin de antibiotic și hormoni de creștere

Probabil că ați auzit că avem strategie net zero pentru următorii 26 de ani. Până în 2050, România trebuie să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 99%. De la contribuția la claimătceingi pe care o are acum România la nivel global (0,37%), trebuie să ajungem la o contribuție maximă de 0,02%. Și astfel, am rezolvat problema, chiar dacă SUA, China și India cauzează împreună peste 80% din claimătceingi și nu își vor reduce emisiile în aceeași proporție cu reducerea (auto)impusă României. Nu de alta, dar emisiile de gaze sunt proprii dezvoltării industriale, iar nu epocii de aur/piatră în care va fi trimisă România.

Probabil că ați auzit, de asemenea, că instrumentele prin care se va ajunge la acel net zero vizează, mai ales, populația și IMM-urile.

Nu vom mai circula singuri în mașinile noastre pe motoare termice (pe care am dat și un preț, cu tva, precum și taxe anuale și asigurări RCA) și nici mai mult de 6500 de km/an.

Nu vor mai putea fi utilizate centrale termice de apartament (adevărul este că aceste centrale produc foarte mult NOx, care este un gaz cancerigen, dar asta nu are nimic de-a face cu codoiul…).

Nu vor mai putea fi utilizate mijloace de transport în comun cu motor termic pe mai mult de 65 de mii de km/an.

Toate IMM-urile care se bazează pe mașini cu motoare termice pentru a funcționa (de exemplu, transport marfă, curierat) trebuie să se reorienteze sau să intre în faliment – pentru astfel de destinații nu mai sunt permise decât mașini cu motoare electrice sau pe hidrogen (cu astea aș fi foarte de acord, că nu sunt poluante, dar nu sunt lăsate să se dezvolte, pentru că trebuie ca industria înșelătoare a mașinilor electrice să continue să pape subvenții de la stat).

Agricultorii din zootehnie trebuie să găsească soluții pentru ca vacile, oile, caprele, bivolii, păsările și muncitorii să nu mai emane prea multe gaze. Aceste soluții trebuie găsite și implementate pe banii lor (sau pe banii din taxele noastre). Evident, acești bani vor fi aruncați pe fereastra unei ideologii bășinoase care țintește chiar bășinoasele animale.

Costul total: 1.900 de miliarde de euro. Cât 6 PIB-uri ale României.

Ce nu știe publicul este că (citez din expunerea de motive a anexei la HG 1215/2023 privind strategia de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră):

„Această strategie a fost elaborată de PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL (PwC), cu sprijinul consistent al experților din cadrul Macedonian Academy of Sciences and Arts.”

„PwC nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru această strategie față de altcineva în afara Beneficiarilor și a DG REFORM.”

„Datele și informațiile au fost considerate corecte și NU au fost verificate independent în scopul realizării acestui demers.”

„Această strategie a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Opiniile exprimate în acest document nu reflectă opinia oficială a Uniunii Europene”.

„…în lumina celor mai recente informații științifice publicate de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC).”

Precum puteți observa, nu guvernul, nu parlamentul, nu populația, ci niște auto-intitulați specialiști emit această minunată strategie, pe care guvernul României a semnat-o așa cum găina înghite nutrețul plin de antibiotic și hormoni de creștere.

Marii experți, plătiți regește pentru acest junk pseudo-științific, declară franc că au făcut demersul în baza presupunerii (ghicelii) că informațiile și datele sunt corecte, acestea fiind preluate de la IPCC, un grup informal al ideologilor climatici care se consideră singurii furnizori de știință stabilită. Cam așa sună, mai nou, demersul și abordarea bazate pe știință („science-based approach”).

Experții de la PwC arată că ei nu își asumă nicio responsabilitate pentru ceea ce au pus în „strategie”, cu excepția răspunderii contractuale față de cei care i-au plătit (UE și, probabil, inteligentul guvern român actual). Pseudo-științei îi stă bine doar dacă este însoțită de imunitatea de răspundere pentru consecințele nefaste ale experimentelor sociale și psihologice pe care le permite/propune/impune. Ca și în cazul vakseenului din plandemie, și această strategie a nebunilor mesianici contra omului normal și demn de a fi sărăcit și trimis în epoca de aur/piatră, nimeni din zona experților, specialiștilor și birocraților nu va răspunde (cel puțin, declarativ, contractual, așa pare). În schimb, ca și în cazul achiziției sutelor de milioane de doze de vakseen, guvernul și niște țapi ispășitori vor da cu subsemnatul, cândva, la DNA. Probabil, prin 2025, când România va avea (Doamne ajută!) un alt fel de guvern, mai independent și mai normal la cap.

La final, observăm că până și Uniunea Europeană și-a luat distanță de această strategie nebunească, acceptată pe nemestecate de guvernul Ciolacu – zisa strategie, cică, „nu reflectă opinia oficială a UE”.

Când mai vedeți pe la tv sau pe rețelele de socializare că „noi nu am vrut, dar ne-a obligat UE”, nu mai credeți nimic.

UE, de altfel, nici nu prea există din punct de vedere legislativ – strategiile, recomandările, directivele și regulamentele sunt scrise de OMS, WEF, corporații angajate pentru crime as a service și oengeuri militante, globaliste și total desprinse de realitatea umană, de la firul ierbii. Așa-zisa democrație actuală, ordinea internațională bazată pe reguli, este o butaforie care servește la punerea în scenă a teatrului tragi-comic al elitelor auto-mandatate care nu mai pot de foculețul din inima planetei și de deranjul din mintea unei minorități gălăgioase care și-a luat misiunea de salvare de la medievalism a umanității mult prea normale.

