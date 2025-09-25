Tot mai cinstit e acasă printre ciolănarii tăi, decât la ciudaţii ăia de la ONU

Buna mea prietenă Djamila din Emirate știe de ce ND n-a vrut să dea nas în nas cu Adunații de la ONU. Ce vorbește el este engleză de baltă, îmi zice Djamila. Cu portvizitul ăsta nu treci oceanul. E de preferat să rămâi acasă cu picioarele într-un lighean de apă rece și să înveți limba sub hipnoză în patru săptămâni, cum a învățat-o VM, primul șef al SRI.

Și nici cu translator nu e ND în apele lui. Una e s-o dai pe englezește la Salzburg sau Varșovia și cu totul altceva la New York, în fața barosanilor lumii. La înaltele tribune e ca la examenul de susținere a tezei de doctorat. La un tête-à-tête cu MD, e ca după suspendare, când electoratul nu te mai alege a doua oară.

KWI, un blond spilcuit cu aere de luxemburghez, venit să procure copii din România, vorbea măcar o engleză corectă, de speculant cinstit, care cumpără ieftin și revinde scump. Când vrea să dea ceva pe goarnă în română, ND se screme ca un ied pe care mă-sa, capra, l-a trecut pe pișcoturi și lapte praf.

Când o dă pe englezește, horcăie și nădușește ca un atacant intrat pe teren, trezit în hohotele de râs ale tribunelor, că și-a uitat chiloții la vestiar. Genul ăsta de olimpici internaționali e de preferat să nu părăsească niciodată țara și să adune și să scadă vrăbiile din pomul din fața geamului.

Jurnalul lui de bord depune mărturie că asta face: “Am avut astăzi o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia am mediat un dialog necesar și constructiv pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării.”

Vă dați seama că dacă pleca la ONU se alegea praful de noi, că rămâneam fără dialog constructiv și stabilitate politică, că era vai și-amar de mamele voastre care se răsucesc în paturile de azil, unde le-a adus stablitatea voastră economică.

Și o dă ND pe mai departe, ies cuvintele din el ca spuma din extinctorul de stingere a incendiilor, cu care intervii la focul care a cuprins căpițele de fân printre care te plimbai liniștit cu cinci minute în urmă, cu un fir de sipică între dinți și cu o lebădă în lesă.

Nu știu de ce, dar m-au năpădit aminitirile legate de cuvântarea tovarășului NC, la cel de-al XIV-lea Congres al PCR: “Popoarele vor merge înainte pe calea eliberării, a socialismului și orânduirea capitalistă – mai devreme sau mai târziu – va dispărea.”

Am sentimentul că lăsată de capul ei, coaliția și liderii partidelor de guvernare care “s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public”, așa cum consemnează ND în jurnalul său de bord, au realizat deja visul de aur al tovarășului NC: sunt pe cale de a lichida definitiv orânduirea capitalistă.