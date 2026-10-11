Unul dintre cei mai abili escroci ai tuturor timpurilor, sub lupa istoriei

Toma Roman Jr. nu încetează să mă uimească. Este de departe cel mai iscusit îmblânzitor de șerpi pe care îl cunosc, iar balaurul bătrân pe care l-a învățat să scuipe foc la comandă și să psalmodieze balade de cătănie pe acompaniament de flaut, care trăiește în scorbura copacului lumii, este istoria.

Toma distilează din arhivele CNSAS o carte hipnotică despre un șarlatan ingenios cu profil internațional, Emanuel Stein*, a cărui biografie pare un colaj de ficțiuni pure. Pentru a infiltra și manipula indivizi și comunități, Stein a adoptat zeii și ritualurile lor.

A absolvit cea mai veche școală rabinică din Ierusalim, Etz Chaim Yeshiva, ca șef de promoție și, înarmat cu acest alibi a activat sub travestiurile de rabin, cabalist, ghicitor și vrăjitor, călugăr catolic și misionar anglican, demnitar bolșevic, spion, francmason și informator.

Stein și-a schimbat identitățile ca pe niște măști, folosindu-se de autoritatea morală și spirituală a fiecărei religii în parte, iudaică și creștină, pentru a subtiliza, a trăi bigam și a înșela comunitățile și autoritățile mai multor state.

Prima sa mare condamnare la pușcărie a fost în Ungaria, unde s-a stabilit în timpul Primului Război Mondial și unde s-a autoproclamat rabin făcător de minuni, semnele sale fiind de natură exclusiv financiară.

Va fi condamnat la o pedeapsă de peste 4 ani de închisoare după ce a escrocat-o pe contesa Ilona Csaky și eliberat în contextul haosului creat de revoluția bolșevică a lui Bela Kun.

Din închisoarea din Eger va publica versuri revoluționare în presa maghiară, semnate Dr. Stein Mano, deținut politic socialist-marxist.

Va fi eliberat ca martir în iureșul revoluției lui Bela Kun și mutat la cerere în palatul contelui Batthyany Tivadar pe care îl rechiziționează în numele protelariatului.

„După o scurtă ședință, rabinul cu stea roșie a fost ales președinte al sovietului de muncitori, soldați și țărani”, scrie Toman Roman Jr.

Datorită discursurilor sale fulminante, ajunge la scurtă vreme prefect, șef al secției de propagandă a Armatei de Vest a lui Bela Kun și apoi comisar politic-șef al armatei.

Când revoluția bolșevică a lui Kun va fi înăbușită de armata română, al cărei marș triumfal se va încheia la Budapesta, Stein va schimba instantaneu taberele și își va oferi serviciile Biroului 2 Informații al Armatei Române, condus de maiorul Gheorghe Râșcanu.

Hazardul îl aduce în România unde își va continua opera, cu aceleași inepuizabile rețete mistico-religioase. Îl escrochează cu 50 de mii de lei pe afaceristul Grosz Endre din Oradea, care vrea să deschidă un lanț de băcănii la București.

Escrocul îl convinge să investească într-un birou de numerologie, „La rabinul Stein. Primul birou de numerologie din Europa. „Lăsați banii și într-o săptămână, maximum 10 zile, voi pune totul la punct”, îi zice Stein nefericitului păgubit,

care cu un ultim efort de gândire articulată îi cere chitanță. „E păcat că nu mă credeți pe cuvânt, pe mine, rabinul făcător de minuni, un om de știință și al Domnului în același timp”.

Va da lovituri dureroase capitalului privat la Suceava, în Bacău și la Cernăuți, unde drumul lui se va înfunda din nou, după ce a drogat-o pe medicul ginecolog Aretia Scarlat,

soția avocatului Modest Scarlat, liderul românilor bucovineni, și a pus-o să semneze o chitanță de 134 de mii de lei, pentru școlarizare spirituală. Sub efectul drogului Aretia Scarlat se va lăsa polenizată de Stein, scenele fiind fotografiate,

ca ulterior pozele să fie folosite ca instrument de șantaj. Pledoaria sa magnetică de la proces, în care va face apologia sugestiei, hipnozei, telepatiei și telekineziei, va înmuia discernământul completului de judecată care îl va condamna la doar două luni

de închisoare pentru practicarea fără drept a medicinei. Va lăsa dâre în Craiova, la Roma și la Iași, iar la București va fi condamnat într-un proces de drept comun la cererea regelui Carol II, căruia Stein i-a prezis un viitor sumbru.

Când în toamna anului 1942 a fost declanșată o campanie dură de reprimare a bursei negre și a contrabandei din București, Stein a picat în acest val de arestări și va fi trimis în Lagărul de la Târgu-Jiu.

Misterul ieșirii sale din scenă este una dintre cele mai incitante intrigi din istoria spionajului și escrocheriilor din România. Dispariția sa a crescut în mit după presupusa lui sinucidere din pădurea Strejnic, de ziua Sfântului Florian, patronului pompierilor, în 1946.

Dovada supremă a misterului vine din documentele Securității. Ultima notă informativă oficială despre Stein datează din 18 noiembrie 1949, fiind semnată de maiorul Nicolae Doicaru, viitorul șef al Direcției de Informații Externe.

În raport, Doicaru înștiința centrele de comandă că nu l-a putut localiza și aresta pe Stein în zona Dobrogei. Faptul că serviciile de securitate comuniste emiseseră ordine de arestare pe numele lui și îl căutau activ la mai bine de trei ani de la presupusa lui moarte, dovedește că nici autoritățile vremii nu au crezut în versiunea sinuciderii.

Stein a manipulat istoria în favoarea sa, a valorificat oportunitățile faste deschise de crizele sociale, a schimbat cu lejeritate taberele politice, având în permanență în mânecă un as de treflă măsluit, pe care îl va scoate la momentul oportun, pentru a câștiga partida cu un full de ași cu un popă și un rabin în coadă.

Reverența lui finală s-a acoperit de umbre, înainte de a ne face cu ochiul, a-și plimba cu limba țigara de foi din stânga în dreapta gurii și a trage pe jumătate cortina, ca și cum ne-ar fi asigurat că reprezentația nu s-a încheiat și că mai urmează și alte numere spectaculoase de iluzionism.

Doi regizori cu ștaif, Nae Caranfil și Copel Moscu, au citit cartea-scenariu despre Cameleonul Stein. Moscu a răspuns provocării de a-l recupera cinematografic pe ingeniosul escroc. O versiune cinematografică a poveștii vieții sale ar încununa laborioasa muncă în arhivele CNSAS a descoperitorului lui Stein, istoricul Toma Roman Jr. –––-

*Toma Roman Jr. „Cameleonul Stein. Incredibila poveste adevărată a cabalistului escroc”, Editura Vremea, București, 2026