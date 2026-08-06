La mai puțin de un kilometru de granița cu Bulgaria, în cel mai sărac și mai izolat sat de pe litoral, s-a născut singurul loc din România comunistă unde te puteai simți cu adevărat liber.

Povestea nu a început nici cu muzică rock, nici cu petreceri până în zori. A început în 1811, când în acest colț arid de pământ s-au așezat găgăuzii veniți din Basarabia. Ei i-au spus locului Yilanlîk, adică șerpăria: un ținut plin de mărăcini și șerpi, la marginea imperiilor.

Un an mai târziu, în 1812, după anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, un schimb de populații i-a mutat pe găgăuzi în Bugeac. În locul lor au venit tătari basarabeni, care s-au amestecat cu pescarii și oierii locali, cu greci pontici, cu ruși scopiți dintr-o sectă radicală refugiată din Rusia și cu bulgari. Micul sat de la capătul lumii devenise un amestec de neamuri și destine.

Numele de azi s-a născut dintr-o schimbare de graniță. După ce România a anexat Cadrilaterul în 1913, punctul vamal a fost mutat mai la sud, iar vechiul post de control de la Ilanlâc a rămas în urmă cu numele de Vama Veche.

Sub comunism, satul era un cătun uitat de lume. Accesul în zonă era limitat, iar Vama Veche, parte din comuna Limanu, nu era frecventată de turiști. Erau doar vreo 70 de familii de oameni simpli, cu case joase, bălți, stuf și o plajă sălbatică pe care aproape nimeni nu o știa.

Totul s-a schimbat în anii ’70. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a început să trimită cadre didactice pentru recreere, în grupuri organizate, cazate direct în casele localnicilor. Universitatea le asigura masa și condițiile minime, iar serile se petreceau pe plajă, la focuri de tabără, cu muzică și discuții libere.

Așa s-a născut fenomenul. Într-o țară în care fiecare cuvânt era cântărit, aici, la capătul hărții, profesorii, studenții și artiștii puteau vorbi deschis, puteau cânta ce voiau și puteau sta desculți pe nisip până în zori. Vama Veche devenise o oază de libertate în mijlocul unui regim care controla totul.

Doar cei care au trăit acele vremuri pot înțelege cu adevărat ce însemna un asemenea loc. Să scapi, măcar câteva zile pe an, de coloane, de pază, de frica de a fi ascultat, și să te simți om liber pe o plajă pustie, era un lux pe care banii nu-l puteau cumpăra nicăieri altundeva în țară.

Locul a atras intelectuali, boemi, nonconformiști și chiar dizidenți din anii ’60, ’70 și ’80. Deschiderea adusă de clujeni și de actorii care veneau aici a creat o atmosferă intelectual-boemă rară pentru un simplu sat de pescari. Tot la Vama Veche s-au filmat producții românești importante, de la Mihai Viteazul până la Zodia Fecioarei.

Această libertate a fost însă la un pas să dispară pentru totdeauna. În vara anului 1988, Elena Ceaușescu trecea cu o coloană oficială spre Bulgaria. Deranjată de aspectul sărăcăcios al satului, cu stuf, bălți și oameni simpli, a dat ordin, doar privind pe geamul mașinii, ca localitatea să fie desființată și casele demolate.

Buldozerele au apucat să dărâme câteva clădiri înainte ca planul să fie oprit. Revoluția din decembrie 1989 a venit exact la timp cât să salveze satul de la ștergerea de pe hartă. Vama Veche a supraviețuit printr-o coincidență a istoriei.

După 1990, transformarea a fost spectaculoasă. Multă vreme rămăsese doar un cătun de pescari cu o plajă preferată de nudiști, dar apariția formației Vama Veche și muzica ei au adus un aflux uriaș de turiști. Corturile de pe plajă, chitările și răsăritul privit din valuri au devenit un ritual pentru generații întregi.

Cu succesul a venit și schimbarea. Acolo unde cândva erau case de pescari și stuf au apărut terase, pensiuni și mii de turiști în fiecare weekend. Spiritul boem se mai simte pe la terase, dar mulți dintre cei care veneau aici acum treizeci de ani spun că nu mai e ca pe vremuri.

Te-ai întrebat vreodată de ce cel mai liber loc din România s-a născut tocmai în cel mai sărac și mai uitat colț al ei? Poate că adevărata libertate nu are nevoie de hoteluri și de lux, ci doar de o mare, un foc de tabără și oameni care nu se tem să vorbească.