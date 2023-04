Zece lucruri pe care sigur nu le ştiţi despre oraşul Galaţi!

1.) A fost distrus de mai multe ori de catre americani,otomani,greci, ruşi, tătari, nemţi.

2.) A avut un primar pentru o singura zi, în 1990

3.) O luna şi jumatate în anul 1990 nu a avut primar.

4.) Este oraşul din România care a pierdut după Revoluţia din 1989, cei mai mulţi locuitori, în jurul a 200.000.

5.) Are cele mai multe blocuri construite, după municipiul Bucureşti.

6.) A avut primul aeroport al Regatului Romaniei, de unde s-a efectuat prima cursă aeriana cu pasageri, in anul 1926.

7.) În trecut a fost în Muntenia, nu in Moldova.

8.) Dacă ar fi organizat ca zonă metropolitană ar deveni al 2-lea oras al Romaniei ca numar de locuitori şi primul ca suprafaţă.

9.) Momentan este al 8-lea oraş ca numar de locuitori şi al 2-lea ca suprafaţă.

10.) În zilele noastre, Galaţiul este pe primele locuri la numarul de maidanezi.