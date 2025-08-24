Cătălin Tofan

Un simbol al Oțelului Galați, Tofan și-a dedicat întreaga carieră echipei din orașul său. Debutul în Liga I a avut loc pe 20 mai 1989, în victoria memorabilă a gălățenilor, 3-2 în deplasare cu Victoria București.

Cariera sa s-a încheiat pe 2 august 2003, alături de Costin Maleș, după barajul de promovare pierdut împotriva lui FC Bihor Oradea. Deși mulți considerau că mai putea continua, dezamăgirea retrogradării l-a determinat să renunțe la fotbalul profesionist.

În cei 14 ani petrecuți la Oțelul, Tofan a înscris 25 de goluri și a adunat 390 de meciuri, devenind nu doar un jucător emblematic, ci și unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria clubului. Prezența sa constantă și loialitatea față de echipă l-au făcut un adevărat stâlp al Oțelului Galați, apreciat de fani și colegi deopotrivă.