„Cauciuc” a fost și va rămâne o legendă vișinie pentru totdeauna

Un om născut pentru Rapid, un nume rostit cu respect în Giulești, membru al generației de aur care a dus România la Olimpiada din 1964.

A scris istorie în alb-vișiniu, cu peste 300 de meciuri jucate pentru Rapid, o viață de fotbalist pusă în slujba unei singure iubiri. Nu era doar un jucător, era spiritul unei epoci, omul care ridica tribunele în picioare cu fiecare intervenție.