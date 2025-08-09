„Cauciuc” a fost și va rămâne o legendă vișinie pentru totdeauna

Un om născut pentru Rapid, un nume rostit cu respect în Giulești, membru al generației de aur care a dus România la Olimpiada din 1964.
A scris istorie în alb-vișiniu, cu peste 300 de meciuri jucate pentru Rapid, o viață de fotbalist pusă în slujba unei singure iubiri. Nu era doar un jucător, era spiritul unei epoci, omul care ridica tribunele în picioare cu fiecare intervenție.
Pentru suporteri, a fost „Nea Ilie”, omul care știa toate unghiurile gazonului din Giulești, mentor pentru tineri și simbol al devotamentului.
Astăzi ne înclinăm în fața lui și ne amintim cu drag de marele „Cauciuc”.
Rapid 1923
