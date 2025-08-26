Doar pentru consumatorii de fotbal/fanii Oţelului

Oțelul – CFR Cluj 4-1, la trei zile de la acel 2-7 din Suedia al vicecampionilor. Concluzii:

1. Unii dintre suporterii Oțelului îndeamnă la moderație, spunând că această victorie fără alte 3 puncte săptămâna viitoare la Miercurea Ciuc ar fi în van. Bucurați-vă, fraților, pe CFR n-o mai prindem în următorul deceniu cu branula în venă și cu baxul de pamperși lângă pat.

2. Căutați în arhivă sau în memorie: pe 7 octombrie 2013, Oțelul pierdea în Gruia cu 7-2 (fix cu acest blestemat de scor care peste ani avea să fie pronunțat în suedeză). 7-2, cu Grigoraș pe banca lor, cu Djokovic și Camora încă de pe atunci pe teren. Ne-au prins gripați, ne-au dat paracetamol până ne-au plesnit ficații. Și ce le-a mai plăcut!

3. Hattrick-ul de azi al lui Patrick Fernandes este primul după 10 ani în Liga 1 pe teren propriu pentru Oțelul. Ultima dată – uneori, coincidențele sunt semnate direct din gleznă – o potcovise Florin Cernat pe 17 mai 2015 (toate cele trei goluri, după pauză), tot într-un 4-1 cu Ceahlăul Piatra Neamț.