http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1027 - 28.08.2025

Doar pentru consumatorii de fotbal/fanii Oţelului

Oțelul – CFR Cluj 4-1, la trei zile de la acel 2-7 din Suedia al vicecampionilor. Concluzii:
1. Unii dintre suporterii Oțelului îndeamnă la moderație, spunând că această victorie fără alte 3 puncte săptămâna viitoare la Miercurea Ciuc ar fi în van. Bucurați-vă, fraților, pe CFR n-o mai prindem în următorul deceniu cu branula în venă și cu baxul de pamperși lângă pat.
2. Căutați în arhivă sau în memorie: pe 7 octombrie 2013, Oțelul pierdea în Gruia cu 7-2 (fix cu acest blestemat de scor care peste ani avea să fie pronunțat în suedeză). 7-2, cu Grigoraș pe banca lor, cu Djokovic și Camora încă de pe atunci pe teren. Ne-au prins gripați, ne-au dat paracetamol până ne-au plesnit ficații. Și ce le-a mai plăcut!
3. Hattrick-ul de azi al lui Patrick Fernandes este primul după 10 ani în Liga 1 pe teren propriu pentru Oțelul. Ultima dată – uneori, coincidențele sunt semnate direct din gleznă – o potcovise Florin Cernat pe 17 mai 2015 (toate cele trei goluri, după pauză), tot într-un 4-1 cu Ceahlăul Piatra Neamț.
Dănuţ Lungu 26 - august - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Viaţa Doamnei Chiaj

Patru strănepoți şi o nepoată ai lui Ștefan cel Mare ...

Doar pentru consumat

Oțelul - CFR Cluj 4-1, la trei zile de la ...

Popoiu în muzeu sau

Pufăie din greu când se dă jos ca din caleașcă ...

Alamut, hașașinii

Pe șofer îl luase din nou criza de ulcer și ...

Cătălin Tofan

Un simbol al Oțelului Galați, Tofan și-a dedicat întreaga carieră ...