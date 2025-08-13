Staţi așa că iar „e Oţelul avantajat de arbitraje”!

Aseară s-a discutat doar despre cum Rapidului i s-a refuzat un 11 metri la un henț care nu se vede atât de clar încât să intervină VAR-ul.

În primăvară, tot la Galați, cu aceleași echipe pe teren, la 0-0, Koljic și-o băga în șort cu mâna, după cum puteți revedea pe micile ecrane (în captura alăturată). Și nu se lăsa cu penalty după dictare. Nu ni s-a prezentat dovada irefutabilă că i-a atins piciorul în prealabil. Era doar o supoziție de etapă.

La fel și cu Dinamo, acum trei runde: scandal că nu li s-a servit o lovitură de pedeapsă „câinilor roșii” care tot la început de 2025 învingeau Oțelul cu 1-0 după un unșpe metri scos din joben în minutul 98. Dar ce zic scos din joben? Jobenul însuși fusese croit după dimensiunile mingii.

Așadar, de ce să ne certăm dacă tot urmează meciurile retur din sezonul de iarnă-primăvară?