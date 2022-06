Corina Drăgotescu, verdict amar: România este un eşec

Ziarista Corina Drăgotescu, stabilită de cîţiva ani în SUA, postează pe Facebook un text amar, dar cît se poate de realist despre starea societăţii româneşti actuale, institulat ”România captivă şi goală”.



”România a avut după 1989 nu mai puţin de 29 de prim-miniştri. Cam unul pe an dacă socotim cu bătaie la cântar. Dintre ei, în afară de Călin Popescu Tăriceanu, niciunul nu fost om de afaceri în mediul privat. Toţi au fost, într-un fel sau altul, lefegii de stat. Bugetari din naştere. În plus, cam toţi au provenit din zone cu structură ierarhică piramidală. De aceea au şi costruit societatea după singurul model pe care îl cunoşteau. Libera iniţiativă a fost prost înţeleasă şi prost reglementată. Impozitarea a fost gândită ca o armă împotriva clasei mijlocii, iar cetăţenii priviţi ca potenţiali infractori, buni doar să voteze. Puterea instituţiilor de forţă a fost sporită cu fiecare an, săptămână, oră, minut. Parlamentarii, docili şi răspunzători doar în faţa preşedintelui de partid, nicidecum în faţa electoratului, au acceptat legi care au întărit braţul de fier al statului. Orice fleac s-a transformat în infracţiune sau contraventie, iar poliţia a fost investită cu atributii sporite. Până şi kktul ăla de mască a ajuns în atribuţia poliţiei. Populaţia este ameninţată mereu cu poliţia, centrală sau locală, cu jandarmeria, procuratura, DNA-ul, mascaţii, armata, ANAF-ul, SRI-ul, Consiliul nu-ştiu-care, Asociaţia pentru nu-ştiu-ce, până la asociaţiile de bloc. Mai nou, şi INS-ul, un organism de statistică, ameninţă populaţia.

Până când vom fi o societate sub papucul unui politic incompetent, care nu ştie să facă reglementări altele decât legi bazate pe forţă? Până când vom avea în fruntea guvernelor oameni care nu ştiu că o societate democratică, cu economie de piaţă, trebuie să se autoregleze ea însăşi, nu prin legi de forţă?

Societăţile vestice au mecanisme de autoreglare. Noi nu avem nimic. Noi am golit ţara de mâna de lucru, fericiţi că pleacă cei vocali şi se aşterne liniştea peste ţară. Noi ne speriem de cei care se întorc din Vest la familii, acasă, în România, pentru că aduc virusul democraţiei cu ei. Ne bucurăm să le luăm banii, dar să plece repede înapoi.

Toată lumea spune că Preşedinţii României au fost vinovaţi. Nu chiar. Ei au făcut în mare măsură ceea ce au propus partidele sau coaliţiile de la guvernare. Toată lumea blamează acum, pe bună dreptate, Serviciile pentru legile totalitariste iniţiate. Normal că sri-istii si neamurile, adica cei de la apărare, cei de la interne, cei de la sie, cei de la sppeu, steseul,cei de la ministerul “mamei lor”,vor legi stricte, că doar sunt structuri militarizate, care nu vor să renunţe la puterea pe care au acaparat-o în vidul lăsat de un politic incompetent.

Dar, de ce au acceptat politicienii aceste legi, chiar şi pentru o primă lectură???? De ce nu le-au retrimis iniţiatorilor cu un pomelnic de modificări??? La fel au făcut politicienii şi cu PNRR-ul ăla nenorocit care practic introduce un alt tip de dictatură, economică şi socială. Cei mai groaznic e că a fost acceptat fără crâcnire, doar pentru că vine de sus, de la Bruxelles!

Politicienii, in schimb, se dau de ceasul morţii că nu mai sunt bani la buget. PSD-ul promite impozit progresiv începând de la zero pe salariile mici. Am mai trăit asta o dată. Toată lumea era pe salariul minim, iar diferenţa se dădea la plic. Tot PSD-ul, că PNL-ul nu mai există de multă vreme, umflă structura de angajati ai statului până stă să pocnească. Privaţii, tot mai puţini, sunt obligaţi să suporte povara bugetară care îi striveşte la toate nivelele.

Structura fiscala, ANAF, trebuie să stoarcă şi ultimul bănuţ de unde o şti ea. Problema reală nu este că unii oameni au bani, la saltea cum se spune… Problema reală este că aceşti bani sunt cheltuiţi în afară. În societăţile vestice există o toleranţă la banii din zona gri pentru că ei se reîntorc în economie sub formă de consum. În România nu se reîntoarce nimic. Consumul este permanent descurajat. Vacanţele sunt făcute toate în afară, pentru că sunt mai convenabile, iar produsele cumpărate din magazine bagă bani în buzunarele producătorilor străini, pentru că cei autohtoni sunt deja la al şaptelea parastas.

De câte ori merg în Ardeal, până să iau autostrada de la Sibiu, văd tot mai multe sate, odată făloase, cu locuinţe noi şi îngrijite, lăsate acum în plata Domnului ca o mireasă fată bătrână părăsită la altar, în aşteptarea unui alt ginerică. Semnalul că o ţară se deteriorează este când i se golesc satele. La noi satele s-au golit demult, acum se goleşte şi ţara.

O societate cu populaţia este aservită bugetarilor, captivă politicienilor, terorizată de instituţiile de fortă, nu poate funcţiona normal. Teoria democraţiei spune că democraţia este difuză, că se propagă cu atât mai rapid cu cât vecinii unei ţări sunt democraţii consolidate. România nu are nici măcar asta, vecini democratici. Încet-încet, România nu mai are nimic. Nici măcar speranţă. Această societate este un eşec”.