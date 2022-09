Ba cârcotaşilor care sunteţi voi cârcotaşi!

Nici nu a apucat Comunitatea Europeană să interzică folosirea apei în igiena corporală, că aţi şi sărit de cur în sus!

Cel mai tare m-a surprins revolta unora (se ştiu ei care) ce umblă dintotdeauna cu sconcşi la subraţe şi în pantofi şi cărora li se usucă săpunul din baie de atâta nefolosire.

Fraţilor, nu uitaţi că datorăm “nespălării” toate cosmeticalele ce ne mângâie astăzi vanitatea!

Par exemple, parfumul. Lenea curtenilor lui Louis al XV-lea de a se spăla, a dus la dezvoltarea sutelor de miresme pe care primatele contemporane le folosesc abundent. Bine de ştiut că atunci, ca şi în majoritatea cazurilor de astăzi, miresmele deveneau … miasme.

Sau pudra. Tot lumea bună de la curtea regilor acoperea jegul de pe faţă cu pudră. În zilele noastre, nu prea îmi dau seama care-I motivul folosirii pudrei ca o tencuială pe fata “prinţeselor”, s-ar putea să fie acelaşi.

Peruca. În sec. XVI, ascundea păduchii. În zilele noastre, ar putea avea dublu rol: alternativă la costisitorul transplant de păr şi ascunderea consecinţelor nespălării – adică tot păduchii.

Buchetul de mireasă, creat în zilele noastre astfel încât să stârnească invidia fetelor bătrâne invitate la nuntă, pe vremuri avea un scop practic: parfumul florilor ascundea duhoarea miresei, fie ca să nu leşine preotul în timpul ceremoniei, fie să nu fugă mirele.

Eu abia aştept să se interzică trasul apei la WC, pentru că îmi trebuie un pretext ca să mă răzbun pe cei care mă calcă pe nervi, prin metoda parizienilor din veacuri apuse: aruncatul pipiului pe fereastră.

Aşa că de ce să ne plângem?

Nedumerirea personală vine doar din faptul că am demolat blocul comunist care ne raţionaliza apa şi spălatul, doar ca să ne raliem la măsura “democratică” a nespălării “sugerată” de UE.

Şi da! Sunt de acord cu propunerea dnei Simonetta Sommaruga, de a face duş în doi! Doar că o rog să-mi asigure dânsa partenerul de duş (eu am rămas fără), cu condiţia să fie unul deştept şi cu simţul umorului pentru discuţia şi ţigara de după duş.

Altfel, am să mă răzbun crunt pe ea şi am să-mi fac duşul singură!