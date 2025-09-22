22 septembrie 1904, s-a născut la Galați, Nicolae Argintescu-Amza, critic de artă, eseist și traducător. De-a lungul a patru decenii, a semnat sute de articole, studii, cronici, eseuri și recenzii publicate în presa culturală românească.

Filosof prin formație, Argintescu-Amza a fost un fin interpret al artei plastice, remarcându-se printr-un discurs profund, echilibrat și elegant. Critica sa artistică depășește deseori granițele cronicii clasice, transformându-se în eseuri dense, care reflectă nu doar o cunoaștere solidă a artei, ci și o sensibilitate literară aparte.

A debutat editorial târziu, după 35 de ani, urmând un drum dificil marcat de sinceritate, spirit critic și o atitudine curajoasă.

Nicolae Argintescu-Amza a editat, împreună cu fratele său Ion Argintescu, la Galați, revista „Luminișuri” a Cercului Cultural V. Alecsandri.

Ca poet și traducător, a realizat versiuni literare remarcabile din Goethe, Schiller, Rilke, Rimbaud, Mallarmé și Shakespeare, căruia i-a dedicat 15 ani de studiu și traducere.

Cu puţin timp înaintea morţii, a avut bucuria să primească Premiul pentru critică al Uniunii Artiştilor Plastici din România.