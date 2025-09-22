http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1030 - 23.09.2025

Nicolae Argintescu-Amza

22 septembrie 1904, s-a născut la Galați, Nicolae Argintescu-Amza, critic de artă, eseist și traducător. De-a lungul a patru decenii, a semnat sute de articole, studii, cronici, eseuri și recenzii publicate în presa culturală românească.
Filosof prin formație, Argintescu-Amza a fost un fin interpret al artei plastice, remarcându-se printr-un discurs profund, echilibrat și elegant. Critica sa artistică depășește deseori granițele cronicii clasice, transformându-se în eseuri dense, care reflectă nu doar o cunoaștere solidă a artei, ci și o sensibilitate literară aparte.
A debutat editorial târziu, după 35 de ani, urmând un drum dificil marcat de sinceritate, spirit critic și o atitudine curajoasă.
Nicolae Argintescu-Amza a editat, împreună cu fratele său Ion Argintescu, la Galați, revista „Luminișuri” a Cercului Cultural V. Alecsandri.
Ca poet și traducător, a realizat versiuni literare remarcabile din Goethe, Schiller, Rilke, Rimbaud, Mallarmé și Shakespeare, căruia i-a dedicat 15 ani de studiu și traducere.
Cu puţin timp înaintea morţii, a avut bucuria să primească Premiul pentru critică al Uniunii Artiştilor Plastici din România.
Săli de lectură - Biblioteca Județeană „V.A. Urechia“ Galați 22 - septembrie - 2025

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Nicușor Dan a fost

“Bineînțeles că sunt foarte mulți oameni pentru care există măsuri ...

Nicolae Argintescu-A

22 septembrie 1904, s-a născut la Galați, Nicolae Argintescu-Amza, critic ...

FORUMUL NAŢIONAL DE

𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐃𝐄 𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓̦𝐈𝐄 𝐀𝐍𝐓𝐑𝐄𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐀𝐑𝐄 revine! Visezi să îți duci afacerea ...

SC Arcelor Mittal Hu

Vad multă demagogie legată de închiderea combinatului SC Arcelor Mittal ...

Noaptea albă a gale

NOAPTEA ALBĂ A GALERIILOR LA GALAȚI - 2025B l a ...