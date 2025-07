Promovarea patrimoniului imaterial și a culturii naţionale în România și Republica Moldova

Asociația Culturală pentru Tradiții și Obiceiuri Românești „VATRA”, în parteneriat cu LP1 Comuna Tulucești organizează în perioada 18-20 Iulie 2025 o cercetare folclorică de teren și un Simpozion Cultural în cadrul proiectului „Promovarea patrimoniului imaterial și a culturii naționale în România și Republica Moldova” – KULtura, ROMD00648, prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027.

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participați în data de 20 iulie 2025, ora 10:00, la Simpozionul Cultural „Omule,pomule!” organizat la Gospodăria Tradițională „Vatra cu Dor” din Șivița, com. Tulucești, județul Galați.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027 și are o durată de implementare de 18 luni.