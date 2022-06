VATRA STRĂMOŞEASCĂ nu se VINDE…

Aud mereu pe cei tineri spunând că vor să plece din România. Unii chiar au plecat! Şi au plecat definitiv!

N-ai cum să te opui…

Au dreptul să decidă, e problema lor, viaţa lor, au libertatea să facă ce vor, cum vor…

Important este să nu-şi uite locul în care s-au născut, VATRA, ŢARA asta frumoasă şi plină de toate bogăţiile pământului.

Alţii, ceva mai pătrunşi de realitatea zilei, spun că merg în străinătate, muncesc acolo şi construiesc aici, în Ţara lor, tot ce nu pot construi aici, azi, din cauza proastei administraţii a Statului…

Foarte bine, aşa să facă…

Sunt şi o parte dintre cei ce vor să plece şi să-şi vândă străinilor proprietatea deţinută aici, şi iar este bine…

Nenrorocirea începe atunci când oamenii noştri vând ce nu este al lor, chiar dacă în actele de proprietate au dreptul să se numească proprietari şi să vândă!

Vorbesc de PĂMÂNTUL ŢĂRII pe care mulţi vor să-l vândă, dacă nu l-au şi vândut deja, străinilor…

Aici nu se mai poate tolera nimic!

Ţara nu este de vânzare, chiar dacă, repet, eşti proprietarul de moment al unei bucăţi din pământul ei…

Ai dreptul să vinzi celor din România, cetăţenilor români, dar n-ai dreptul să vinzi Ţara, străinilor! Sub nicio formă, pentru nicio sumă de bani, pentru nicio facilitate de moment…

Toţi cei care au vândut bucăţi din pământul ţării, străinilor, n-au tăria morală să se mai numească români!

Cum, aşa? Români care vând România? Nu, nu se poate!

Pământul Ţării nu este niciodată de vânzare, străinilor! Este sacru şi sacrul nu se comercializează!

Pământul ţării este VATRA strămoşească în care sunt îngropaţi strămoşii acestui Neam, pentru Pământul ăsta au curs valuri de sânge, s-a murit de când este omul pe pământ şi se va muri mereu…

PNŢCD se opune categoric Vânzării pământului către străini!

Cine-şi vinde pământul la străini, îşi vinde şi sufletul!

Nu vom permite aşa ceva!

Prin Lege trebuie să reintrăm urgent în proprietatea pământului deja vândut străinilor.

Statul român are obligaţia să răscumpere pământul înstrăinat de cei fără suflet, străinilor!

Pe un preţ echivalent preţului plătit celui ce a vândut!

Aşa este echitabil, aşa este cinstit!

Cel ce şi-a vândut pământul străinilor nu mai are dreptul să cumpere pământ în România. Este un fel de pedeapsă morală pentru cei ce nu ştiu să preţuiască pământul Vetrei strămoşeşti! PNŢCD vrea să refacă România Mare, nu să distrugă şi ce-a mai rămas din România Mică…

Să nu uitaţi că „Nevrednicii de azi”, atâţi cât sunt, dacă sunt, pot avea drept moştenitori pe Vrednicii de mâine… Şi Vrednicii de Mâine au nevoie de Ţară, de Vatra lor strămoşească!

Iată de ce, Ţara trebuie să rămână întreagă, pentru cetăţenii ei!

Asta cred, asta spun, asta propun conducerii Partidului imediat ce ne vom redacta programul politic al Partidului!

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

16.06.2022 FELICITARI domnule profesor GEORGE RIZESCU Primvicepresedinte PNŢCD!